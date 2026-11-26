MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleriyle bir araya gelecek.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin, Bahçeli ile saat 12.00 sularında buluşması bekleniyor. Görüşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılması planlanıyor.

Temaslarını sürdüren DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ile yapacağı bu görüşme öncesinde dün Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelmişti.

DEM Parti basın bürosu, Bakan Gürlek ile yapılan görüşmede devam eden sürecin hukuki boyutları, infaz düzenlemeleri ve hasta tutukluların durumunun ele alındığını aktarmıştı.

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