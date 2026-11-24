Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan yapacağı "dönüş" çağrısının, canlı yayınlanan bir basın toplantısıyla duyurulacağı iddia edilmişti.

Medyascope'un haberine göre, PKK'nin kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'da yapılması planlanan açıklama silah bırakmanın tespiti tamamlanamadığı için ertelendi.

Basınla buluşması planlanan Öcalan’ın, bu görüşmenin ve “çerçeve yasanın MGK kararıyla teyit ve tespit edilmesi” kararının ardından PKK’ye ve kamuoyuna görüntülü bir çağrı yapacağı belirtildi.

24 Ekim’de partisinin Meclis grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, süreçteki “teyit-tespit” engelinin artık ortadan kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Öcalan'ın çağrısının ardından cezaevlerinden tahliyelerin başlaması, Avrupa’dan gelecek ilk grup ile Kandil’den dönecek ilk ekibin yola çıkması bekleniyor.

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