AKP, MHP ve DEM Parti tarafından yürütülen çözüm sürecine dair yeni iddialar gündeme geldi.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Öcalan’ın İmralı’da taşındığı yeni konuta dair konuşurken, “O konuta bir sekreterya gönderilmiş. Yeğeni de onunla yaşamaya başlamış” dedi.

“Konutta çalışma odaları ve kütüphane varmış. Sekreteryada iki kadın ve üç erkek PKK'lı mahkum bulunuyormuş” iddiasında bulunan Zeyrek, “Bunlar Öcalan'a destek oluyor, örgütle iletişimi ve silah bırakma sürecini takip ediyorlarmış. 27 Kasım'da Öcalan örgüte videolu bir çağrı yapacakmış. Bu çağrıda silahların tamamen bırakılmasını isteyecekmiş. Ben haberlerin yalancısıyım. Bana ulaşan bilgiler bunlar” ifadesini kullandı.

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