İktidarla yürütülen "çözüm" süreci kapsamında feshedilen PKK'nin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bulunan 14 alanı daha boşalttığı bildirildi.

AA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devam etmekte olan süreç doğrultusunda PKK, Hakurk'ta bulunan Ciğer Tepe, Şerif, Alişer, Kendekola, PAJK, Baran Cephanelik, Hınere/Hastane, Terzihane, Mazlum Doğan, Pratik Yönetim, Cephanelik, Yusuf-Asayiş, Hemin ve Cesur olmak üzere toplamda 14 alanı boşalttı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın, 18 Kasım'da boşaltılan bu alanlardaki mağara ve sığınakları kullanılamaz hale getirileceği bilgisi verildi.

Güvenlik kaynakları gelişmelere ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun uyarınca faaliyetlerine başlayan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ve bu Kurul'a bağlı çalışan alt komisyonların sürekli takibindeki her müspet gelişme süreci, ülkeye kanunun belirlediği şartlarda dönecek kişilerin toplumla bütünleşmeleri amacına bir adım daha yaklaştırmaktadır. Demokrasi, kapsayıcılık ve uzlaşı ilkeleri etrafında şekillenecek toplumsal uyum süreci, önceden yeterince yararlanılamayan güçlü insan potansiyelinin topluma kazandırılmasına ve geçmişte başka alanlarda sarf edilen büyük bir ekonomik kaynağın ülkemizin refahına ve aydınlık yarınlarına seferber edilmesine imkan sağlayacaktır."

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