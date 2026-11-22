Abdullah Öcalan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e bir mektup göndererek işbirliği teklif etti. Perinçek mektubu ve içeriğine dair basında çıkan haberleri doğruladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi merkezli “Darka Mazi” sitesinde yer alan haberde, Öcalan’ın Perinçek’e özel bir mektup gönderdiği duyuruldu.

Perinçek’in yakın çevresinden alınan bilgilere dayandırılan haberde, Perinçek’in Öcalan’a selam gönderdiği, Öcalan’ın da Perinçek’e mektup gönderdiği, mektubun Öcalan’ın Sekreteryası üyesi iki kişi tarafından Perinçek’e götürüldüğü kaydedildi.

Mektubuna "Ey Doğu" diye başlayan Öcalan’ın Perinçek’e işbirliği teklif ettiği ifade edilen haberde mektuptan şu sözler aktarıldı:

“Bizim yaklaşımımızı ayrılıkçılık üzerinden okumak doğru değildir. Talebimiz, halkların birbirinden uzaklaşması değil; eşitliğin, özgürlüğün, karşılıklı saygının ve demokratik siyasetin esas alındığı ortak bir yaşamın kurulmasıdır. Kürt meselesinin demokratik çözümü, yalnızca Kürtlerin değil, Türkiye’nin bütününün demokratik geleceği açısından da önemlidir.”

“Geçmişte hareketimiz hakkında ‘Amerika’nın maşası” gibi ifadeler kullandınız. Bu değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Şunu bilmenizi isterim ki ABD’nin bölgedeki politikalarına karşı en ağır bedelleri ödeyen, en fazla hedef aldığı hareketlerden biri biziz. Kendi irademiz, mücadele tarihimiz ve halkımıza karşı sorumluluğumuz var. Hiçbir gücün çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi kabul etmeyiz. Biz de en az sizin kadar yurtseveriz.

Aslında aramızda, bugüne kadar öne çıkan görüş ayrılıklarının ötesinde, sandığımızdan daha fazla ortak değer ve ortak kaygı bulunmaktadır. Türkiye’nin geleceği, halkların bir arada yaşaması, dış müdahalelere karşı kendi iradesini koruması, bölgenin savaşlardan ve çatışmalardan uzaklaşması, demokratik siyasetin güçlenmesi ve toplumsal barışın sağlanması hepimizin üzerinde düşünmesi gereken meselelerdir.”

Habere göre Öcalan’ın Doğu Perinçek’e yeniden ortak çalışma teklif ettiği ve “ortak çalışma alanları oluşturmaktan kaçınmamalıyız” dediği mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“Sözün özü şudur; yeni bir başlangıç yapabiliriz. Eğer gerçekten demokratik bir cumhuriyet, bağımsız bir siyasal irade ve halkların barış içinde bir arada yaşaması konusunda ortak kaygılar taşıyorsak, bunları somut bir iş birliğine dönüştürmenin yollarını aramalıyız. Bizim niyetimiz ayrışmayı derinleştirmek değil. Bundan sonraki ömrümüzü de karşılıklı anlayış, eşitlik ve ortak sorumluluk temelinde birlikte çalışmaya ve yürümeye ayırmak isteriz. Çünkü inanıyorum ki Türkiye’nin ihtiyacı, geçmişin hesaplaşmalarını sürdürmekten çok, halkların eşit ve özgür yaşayabileceği ortak bir geleceği birlikte kurabilmektir. Lübnan’a geldiğinizde yaptığımız konuşmamızın arkasındayız.”

Perinçek mektubu doğruladı

Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan'ın kendisine gönderdiği mektubu Notbir'e doğruladı. Perinçek "Evet bana Öcalan tarafından bir mektup gönderildi. Mektubun içeriği basına yansıdığı gibi, doğrudur. Hiçbir mektubu yanıtsız bırakmadım, bunu da elbette yanıtsız bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

İktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı süreç için “bütünleşme süreci” ifadesini kullanan Perinçek sürecin başarıya ulaşacağına inandığını kaydetti, “Fakat AK Parti iktidarı süreci saptırdı. Silahlar susturuldu ama kafalardaki silah susturulmadı" diye konuştu. Perinçek önceki sürecin ABD'nin planlamasıyla yürütüldüğünü, mevcut sürecin ise Türkiye'nin kendi dinamiklerinden doğduğunu savundu.

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