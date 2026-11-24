MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri kutlayarak konuşmasına başlayan Bahçeli, Türkiye'nin siyasi, idari, hukuki ve kültürel alanlarda reformlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Daha önce duyurdukları "Yağmur Stratejisi"ne değinen Bahçeli, ülkenin çözülmesi gereken sorunlarını yedi başlık altında topladı.

Basın özgürlüğü konusunda gazetecilere sınır çizmeye çalışan Bahçeli, basının devletin jeopolitik çıkarlarını ve "bekasını" gözetmesi gerektiğini savundu.

'Türkiye'de basında algıyla gerçek arasındaki çizginin muğlaklaştı'

Bahçeli, konuşmasının basın ve sorumluluk başlıklı bölümünde gazetecilere seslendi. Basını toplumun "gören gözü, işiten kulağı, düşünen beyni" olarak tanımlayan Bahçeli, hemen ardından basın özgürlüğünün sınırlarını tarif etmeye girişti.

"Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir" diyen Bahçeli, basının toplumu bilgilendirirken objektif olması ve etik ilkeleri gözetmesi gerektiğini ileri sürdü.

Ancak Bahçeli'nin basına yönelik açıklamaları bununla sınırlı kalmadı. Gazeteciliğin devletin jeopolitik çıkarları ve bekası doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini iddia eden MHP lideri, basının kriz dönemlerinde devlet politikalarına zarar vermemesi gerektiğini ileri sürdü.

Bahçeli, Türkiye'de basında algıyla gerçek arasındaki çizginin muğlaklaştığını, ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki dengenin bozulduğunu iddia etti. Bazı basın kuruluşlarında "millet ve devlet aleyhtarlığının" gözle görülür hale geldiğini öne süren Bahçeli, şöyle konuştu:

Elbette basın özgürlüğünü önemsiyoruz. Millî ve manevi değerlere bağlı, toplumun meselelerine gerçekten eğilen basın organlarımızın, habercilerimizin ve gazetecilerimizin olduğunu da biliyoruz. Bunlar bizim için çok değerlidir. Basının toplumsal değerlerimizi ve kültürel kodlarımızı merkeze alarak program hazırlaması, ülkemizin jeopolitik çıkarlarını ve bekasını hatırdan çıkarmaması, kriz dönemlerinde devlet politikalarına zarar vermemesi önemli bir husustur. Geldiğimiz süreçte ülkemizde basında algı ile gerçek arasındaki çizgi muğlaklaşmış. Ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki denge bozulmuş.

Bazı basın kuruluşlarında millet ve devlet alehtarlığı gözle görülür hal almıştır.

Bahçeli, "gerçek gazetecinin kalemini menfaatlerin değil milletin ve hakikatin emrine vermesi gerektiğini" ileri sürdü.

Bahçeli'nin açıklamalarında basın özgürlüğü, iktidarın ve devlet kurumlarının faaliyetlerini denetleme, eleştirme ve kamu adına hesap sorma hakkı üzerinden değil, "devletin çıkarlarına uygun hareket etme" koşuluyla tanımlandı.

'Yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz'

Konuşmasında "yolsuzluğun yalnızca yasaya aykırı davranışlardan ibaret olmadığını" söyleyen Bahçeli, kamu görevlerinin gerektirdiği sorumlulukların ihlal edilmesini de bu kapsamda değerlendirdi.

Yolsuzluğun siyasette ortaya çıkması durumunda ilk olarak güvenin zarar gördüğünü belirten Bahçeli, vatandaşların devlete, kurumlara ve sandığa olan inancının sarsıldığını söyledi.

Bahçeli, "İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun, bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz" dedi.

"Haksız kazancın ve kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz" diyen Bahçeli, "Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin, onu kırmaya muktediriz" ifadelerini kullandı.

'Yoksulluk adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavı'

Yoksulluğun ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetsel boyutları bulunduğunu savunan Bahçeli, bunun kimi zaman devletin uyguladığı sosyal politikaların bir parçası ya da sonucu olabildiğini ifade etti.

"Adaletin olduğu yerde yoksulluk olmaz" diyen Bahçeli, yoksulluğun ortadan kaldırılması için geçici yardımların ötesine geçilmesi gerektiğini savundu.

Bahçeli, "Bizim nazarımızda yoksulluk kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavıdır" dedi.

"Yoksulluğun yapısal nedenlerini ortadan kaldıracak ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini" söyledi.

'Orta sınıf eridi'

Türkiye'de orta sınıfın giderek zayıfladığını belirten, orta sınıfın erimesini toplumun ekonomik ve sosyal dengesini sağlayan orta gelir grubunun alım gücünü kaybetmesi ve alt gelir grubuna doğru gerilemesi olarak tanımlayan Bahçeli, bu durumun ekonomiden siyasete, eğitimden demografik yapıya kadar birçok alanda sorunlara yol açacağını söyledi.

"Ülkemizde eğitim ve istihdamın yanında dikkate alınması gereken başka bir husus, orta sınıfın her geçen gün erimesidir. Orta sınıfın sınırları ülke, bölge ve dönemlere göre farklı değişkenlikler gösterse de günümüzde modern toplumda yeniden biçimlenen iş bölümü çerçevesinde eğitim, beceri ve bilgi gerektiren işleri yaptığı için sahip olduğu vasıflar itibarıyla önemli bir yer tutmaktadır. Orta sınıfın erimesi demek, geleneksel olarak toplumun ekonomik ve sosyal dengesini sağlayan orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesi, nüfus içindeki payının azalması ve alt gelir grubuna doğru kayması demektir. Orta sınıfın zayıflaması ekonomiden siyasete, eğitimden demografik yapıya kadar toplumun tüm temel sütunlarında zincirleme yapısal sorunlara yol açacaktır. Buna karşı tedbirler üretmek zorunluluktur. Orta sınıfın zayıflaması demek ekonomide iç talebin daralması, büyüme kaybı, borç sarmalı ve finansal kırılganlık, vergi gelirlerinde azalma demektir. Bu durum devletin kamu hizmetlerini finanse etme kapasitesini güçsüzleştirir. Aynı şekilde orta sınıfın zayıflaması toplumsal gerilim ve kutuplaşmaya, beyin göçü ve nitelikli iş gücü kaybına, kültürel ve sanatsal üretimin gerilemesine yol açar. Kurumlara güveni azaltır, her türlü fırsat eşitsizliğini yaratır. İstismarı artırır, toplumsal yaraları derinleştirir. Elbette bu tür örnekler daha da çoğaltılabilir. Ancak meramımızı anlatması bakımından yeterlidir düşüncesindeyim. O zaman sorun neyse teşhisini de biz koyacağız, tedavisini de biz yapacağız. Gerektiği zaman sorumluluk almaktan hiçbir şekilde geri durmayacağız."

'Yağmur Stratejisi' ve 3Y vurgusu

Bahçeli, konuşmasında daha önce açıkladıkları "Yağmur Stratejisi"ne de değindi. Stratejinin temelinde yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan 3Y yaklaşımının bulunduğunu belirten Bahçeli, ülkenin uzun vadeli hedefler belirlemesi ve bu hedefler doğrultusunda rasyonel politikalar üretmesi gerektiğini söyledi.

Siyasi, idari, hukuki ve kültürel alanlarda reformların hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Cumhur İttifakı yoluna devam edecek

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı'na ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin önemli itici güçlerinden biri olduğunu savunan Bahçeli, sistemin "ittifakın küresel salgınlar, bölgesel çatışmalar ve büyük doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda hızlı karar alma süreçlerini kolaylaştırdığını" ileri sürdü.

Cumhur İttifakı'nın aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini söyledi.

'Terörsüz Türkiye'yi emperyalizmle mücadeleye bağladı

Bahçeli, konuşmasının son bölümünde "çözüm süreci"ne ilişkin mesajlar verdi. Sürecin amacının ülkedeki barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmek olduğunu söyleyen Bahçeli, "Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz Terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sürecin bir devlet politikası olduğunu söyleyen Bahçeli, Türk ve Kürt halklarının birlikteliğine karşı çıktığını iddia ettiği kesimi hedef aldı.

Bahçeli, "Çatışmayı değil uzlaşmayı, ayrıştırmayı değil bütünleşmeyi, kavgayı değil barışı savunuyoruz" dedi.

'Terörsüz Türkiye'nin ikinci eşiği terörsüz bölgedir'

Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ardından 'terörsüz bölge' hedefinin geldiğini söyledi.

Ortadoğu'nun tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinden geçtiğini ve bölgede yeni bir düzen kurulması için çabaların sürdüğünü belirten Bahçeli, bu düzeni kurabilecek tek gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu ileri sürdü.

Bahçeli, "Ortadoğu'da bu düzeni kuracak, tarihsel aklını, devlet geleneğini ve coğrafyaya dair tecrübesini bir düzen inşası için düşünsel ve ameli anlamda hayata geçirebilecek, bütün bölge ülkelerine katma değer üretecek tek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir" ifadelerini kullandı.

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