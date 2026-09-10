CHP'de kurultay takvimi belli oldu: '14 Şubat'tan sonraki bir gün tarihi belirleyeceğiz'

Yargının AKP güdümüyle verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de kongre süreci başladı.

14 Şubat'ta CHP'nin tüm il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının öngörüldüğü ve ardından kurultay tarihinin belirleneceği bildirildi.

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'14 Şubat'tan sonraki bir gün Parti Meclisi toplanarak kurultay tarihini belirleyeceğiz'

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'de ülke ve dünya gündemi ile partiye ilişkin gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Sarı, "Bugün 10 Eylül tarihi itibarıyla kongre süreçlerinin başladığını ilan etmek istiyorum" dedi ve kongre sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"28 Ekim tarihi itibarıyla bu takvime uygun olarak üye çizelgelerini askıya çıkartacağız. 11 Kasım'ı ilçe kongre delege seçimlerinin başlangıç tarihi olarak belirledik. 12 Aralık'tan itibaren de ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. İlçe kongrelerimiz tamamlandıktan sonra da 16 Ocak'ta il kongrelerini başlatmayı takvimlendirmiş olduk. 14 Şubat'ta CHP'nin tüm il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak."

Sarı, tüm il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının planlandığı 14 Şubat'tan sonraki bir gün de Parti Meclisi'nin toplanacağını ve kurultay tarihini belirleyeceğini aktardı.

Sarı, "Bu süre içinde CHP'nin üzerinde bulunan mahkeme kararının da kesinleşmiş olduğunu varsayıyoruz. O süre içinde bu karar kesinleşmiş olacak. Böyle bir beklentimiz var, kesinleşmiş olursa Parti Meclisi'ni toplayarak kurultayımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Mansur, Erdoğan'la görüşmüştü: 'Yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik'

Sarı, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarının sorulması üzerine Sarı, "Yavaş'ın yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını görüşmesinin problem olmadığını" savundu.

Sarı, ancak bu görüşmenin 9 Eylül'de gerçekleşmesinin kamuoyu açısından problem oluşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"9 Eylül'de yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Bu etkinlik, CHP'den istifa etmemiş ve CHP üyesi olan bütün belediye başkanlarımızın özel kalemlerine iletilmiştir. Sayın Mansur Yavaş CHP'nin belediye başkanıdır, üyesidir. Dolayısıyla CHP'nin üyesi olan bir belediye başkanıdır. Bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de CHP'yedir. Bu belediye başkanımız sadece CHP'nin oylarıyla seçilmiyor elbette. Belediye başkanımızın kendi siyasal tabanını, kendine oy veren seçmenle kurmuş olduğu ilişki başka bir şeydir, bir siyasal partiye aidiyet hissetmesi başka bir şeydir. Bunların ikisini birbirine karıştırmamak gerekir. Biz Genel Merkez olarak Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinliğe hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik."

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