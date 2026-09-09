Yavaş-Erdoğan görüşmesi: CHP resepsiyonuna gitmedi, Erdoğan'a 'NATO teşekkürü' iletti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki resepsiyona katılmayarak Beştepe'ye gitti. Yavaş görüşmeden sonra yaptığı açıkalamada, "Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan ancak içeriğine dair resmi bir detay paylaşılmayan sürpriz görüşmenin ardından Mansur Yavaş bir açıklama yaptı.

Yavaş, görüşmede Ankara'nın altyapı ve ulaşım projelerinin gündeme geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."

Özgür Özel: Haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir

Görüşmenin CHP'nin kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi ve Yavaş'ın resepsiyona katılmaması dikkat çekerken, konuya ilişkin bir değerlendirme de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesine ilişkin Özel, "Butlana karşı takındığı tutum ortada" dedi.

Koza TV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özel, Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden önceden haberdar olduğunu ifade etti. Özel, şunları söyledi:

"Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım projelerle ilgili randevu istediğini söylemiş, 'Bilginiz olsun' demişti. Talepten önce de söylemişti, son görüşmemizde de böyle bir görüşme olacağını belirtmişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz, Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı; haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir."

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