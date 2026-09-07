Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu, CHP kurultayında aday olacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından yeni kurultayın yapılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu, kurultay sürecinin eylül ayından itibaren yeniden başlatılacağını söylemiş ve kurultayın da en geç 2026 yılının mart ayında yapılacağını duyurmuştu.

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Şimdi de CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyımla getirilen Gürsel Tekin'den kurultaya dair açıklama geldi.

MK TV'de katıldığı programda Tekin, Kılıçdaroğlu'nun CHP için hayati bir rol üstlendiğini iddia etti ve Kılıçdaroğlu'nun kurultayda Genel Başkan adayı olacağını söyledi.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan şu anda parti içerisinde bir sigorta. Parti içerisinde kariyer planlaması yapanlar... Sakın ha! Aklınızı başınıza alın. CHP, kritik bir süreçten geçerken kariyer planlaması yapılacak yer değildir. Genel Başkanımız Büyük Kurultay'da çıkacak ve aday olacak. Bu bir öneridir, Cumhurbaşkanı adayımızı da o gün açıklayacağız."

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