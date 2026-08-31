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CHP kurultay davasında 8 tahliye

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada tutuklanan 9 kişiden 8'i tahliye edildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 01.09.2026 , 00:03

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada tutuklanan 9 kişiden 8'i hakkında tahliye kararı verildi.

Sözcü’nün aktardığına göre sadece Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek tahliye edilmedi.

Hakkında tahliye kararı verilen isimler şöyle: Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken.

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