Özgür Özel'den 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Hibrit bir çözüm bulduk'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik istinafın mutlak butlan kararının ardından Yargıtay kararından umutlu olduğunu belirtirken "Eski defterleri kapattık. Varıp da dönüp gidip oraya dönecek halim yok. Yeni Parti yeni yoluna devam edecek" dedi.

Özel, Halk TV'de katıldığı programda Yeni Parti’nin ilk MYK’sini yarın yapacaklarını, üye sayısının 600 bini geçtiğini söyledi.

Bir milyon üyeye kısa sürede ulaşacaklarını savunan Özel “Eski defterleri kapattık” dedi.

CHP’nin 38. Olağan Genel Kurultayı’na yönelik mutlak butlan kararının ardından Yargıtay’ın vereceği karardan umutlu olduğunu ifade eden Özel şöyle konuştu:

Yargıtay'ın kararından ümitliyim. Atatürk'ün kurduğu hepimizin emeği olan o parti seçilmişler tarafından haksızca yönetiliyor. Varıp da dönüp gidip oraya dönecek halim yok. Yeni Parti yeni yoluna devam edecek. Ama o partinin bir an önce kurultaya gitmesi ve butlancı falan değil seçilmiş birileri tarafından yönetiminin devralınması ve kendi kararını kendi vermesi lazım.”

'Kurultay yapabilmek için bırakıyoruz arkadaşları dedik, gizlemedik'

“Bu darbenin ürününe CHP teslim edilemez" diyen Özel tedbir kararı kalktığında CHP'de kongre kararının alınması gerektiğini söyledi.

Özel "Truva atı" tartışmasına dair şu ifadeleri kullandı:

Oradaki organ PM. Tedbir kalkarsa kurultay yapabilmek için bırakıyoruz arkadaşları dedik. Hiç de gizlemedik. Truva atı dışarıdan içeriye girenlere denir. Bizim aklımız geride falan değil. Oranın yağmalanmasına, siyaseten de yağmalanmasına, partinin varlıklarının ve kaynaklarının yağmalanmasına seçilmemişler tarafından istemeyiz. Hukuk eliyle oranın temize çıkması lazım.”

'CHP'de seçimle gelen herkes baştacı'

"CHP'ye seçimle bir yönetim gelse ortaklık, ittifak kurar mısınız" sorusu üzerine Özgür Özel "Her şey olur. CHP'nin seçimle gelen bir yönetimi olur. Usulüne uygun seçimle gelen herkes baştacı" dedi.

Muharrem İnce'nin 'helal para' çıkışı: 'Nazik bir mesaj attı'

Muharrem İnce'nin dün yaptığı “Parti kurmak turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir” açıklamasına dair de konuşan Özel, ilk duyduğunda alındığını söyledi ancak İnce’nin kendisine "Size yönelik bir şey yok” diye mesaj attığını belirtti.

Özel şöyle konuştu:

Buraya gelmeden 20 dakika önce bana mesaj atmış. Demiş ki, 'Vurgum helal parayla Memleket Partisi'ni kurduğuma ve orada yaşadığım zorluklara ilişkindi. Size yönelik bir şey yok' diye nazik bir mesaj atmış. CHP'de kalmak kendi tercihi. Bizim iktidar hedefimiz var, iktidarla mücadele etmek ve iktidar olmaya çalışmamız lazım. Yargı eliyle parti karıştırılmışken, bir başka meşguliyete, tartışmaya gerek yok. Ben önüme bakarım. Eski dosttan düşman olmaz diye bakarım ben.”

Çerçeve yasa açıklaması: 'Hibrit bir çözüm bulduk'

Çerçeve yasaya dair tutumlarını "hibrit bir çözüm bulduk" diye anlatan Özel şunları söyledi:

Bir kez ne karar versek sarsıntı olacaktı. Biz bir terör örgütünün kendini feshetmesine hayır diyemezdik. Bu meseleler mecliste çözülsün diyen bir parti buna hayır diyemezdi. Siyasetin yerelde güçlü olması derken, siyasetçilerin yerel örgütlerinin güçlü olması lazım. Yeni Parti'de öyle bir sürece geldik ki evet desek, Karadeniz'in, İç Anadolu'nun yaklaşımlarını görmemiz lazım. Hayır desek, Kürt seçmenin, partinin medyanından daha solda olan kesimin yaklaşımlarını da görmemiz lazım. Hayır demeye en çok hakkı olan bir partiyken, kendi meselesini, memleket meselesinden önde koymak olmazdı. Hibrit bir çözüm bulduk. Mutlak bir evet ve hayır yok. Partinin ilkesel yönelimini ben göstereceğim dedim. Kimsenin ne oy vereceğine karışmadık. Benim anladığım liderlik bu. 91 arkadaştan bir adım önde, doğruyu birlikte yapanlar arasında olmak, benim liderlik anlayışım bu. Tek başına hayır bugünkünden daha rahat ettirirdi beni. Evet verenler de hayır verenler de meramını iyi anlatmalı, arkadaşlarımız da bunu yaptı bugüne kadar."

Anayasa gündemi: 'Bize resmen bildirilmeyen bir şey üzerine pozisyon ifade etmem'

Çerçeve yasanın ardından anayasa değişikliği gündeme gelirse nasıl bir tutum alacaklarına dair soru üzerine Özel “Anayasa başka bir şey, silahlar sussun başka bir şey. Komisyona girerken biz de bütün partiler de ayrı ayrı açıklamıştı, 'Bu komisyon bir anayasa değişikliği üretmeyecek' diye. Bize gelip resmen bildirilmeyen hiçbir şey üzerine pozisyon ifade etmeyi doğru bulmam. Ne zaman olursa olsun bir anayasa değişikliği yapacaksanız, mevcut anayasaya uymanız lazım. Mevcut anayasaya uymuyor, bir sonraki anayasaya uyacağının garantisi nerede. Anaların gözyaşı dinsin diye, bu memleket kalkınmak için bütçesini doğru yere harcasın diye bir çözüm umuduna bir barış umuduna verilmiş bir oydur onlar” dedi.

'Bu işin sonu beraattır'

Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dava için “Eninde sonunda hangi mahkemeye kadar giderse gitsin bu işin sonu beraattır” ifadesini kullandı. Özel “Böyle bir sisteme güvenilemez. Mutlaka Aziz İhsan Aktaş kararı da bozulacak. Suç örgütü lideri dedikleri kişiyle savcılık makamı arasında geçmişte ve kanunda yazmayan bir mutabakat var, çok net" dedi.

AİHM tartışması: 'O zaman NATO'dan da çıkalım, mızraklarla avlanmaya geçelim'

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'un Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmayı gündeme getirmesi ve AKP'li Tuğrul Türkeş'in itirazı da Özgür Özel'in gündemindeydi. Özel, Uçum'a karşı çıkarken sözü NATO'ya da getirerek "O zaman NATO'dan da çıkalım, mızraklarla avlanmaya geçelim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de AKP iktidarının NATO'nun güvenliğine tehdit oluşturduğunu Batı basınına verdiği mülakatlarda sıklıkla öne süren Özel verdikleri mücadelenin de NATO'nun güvenliği için olduğunun altını çiziyor.

Halk TV'deki programda da NATO'culuk yapmaktan geri durmayan Özel şu ifadeleri kullandı:

Tuğrul Bey'in dediği gibi bu bakış açısı Türkiye'nin dostu bir bakış açısı değil. Sen AİHM kararlarına uymuyorsan... 'Gerekirse çıkarız' sen mi girdin de sen çıkıyorsun? O zaman Birleşmiş Milletler'den de çıkalım, NATO'dan da çıkalım, mızraklarla avlanmaya geçelim. Zaten orada yatanlar, oteriterleşmeyi tahkim için yatıyor. Tayfun Kahraman'ın temmuzun 15'inde çıkması gerekiyordu. Ben bizzat elimle sayın Erdoğan'a da verdim. Tayfun Kahraman o dönem meslek odasının başında. Gelin eve dönelim diyen kişi. O gün Kahraman'ın çağrısına cevap verilseydi olaylar buraya gelmeyecekti. Ya da Erdoğan buradan kendisine darbe devşirmeseydi olaylar buraya gelmeyecekti. Nacho Sanchez haddini bil, AİHM haddini bil, e biraz da sen haddini bil ya!"

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