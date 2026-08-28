CHP'den 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Devletin projesi olarak gördüğümüz için destekledik'

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, iktidarın “Terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı süreç kapsamında yürürlüğe giren "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP'nin, TBMM tatile girmeden önce yasalaşan çerçeve yasa hakkındaki tutumunu açıklayan Öztrak, "düzenlemeyi bir partinin değil, devletin projesi olarak gördükleri için desteklediklerini" söyledi.

Öztrak, süreçte takip edilmesi gereken dört kriter olduğunu savundu.

"Birincisi, terör örgütünün, doğrulanabilir, denetlenebilir ve geri dönüşsüz biçimde silahlarını bırakması, örgütsel varlığını sona erdirmesidir" diyen Öztrak, söz konusu taahhütler yerine getirilmeden sürecin başlamaması gerektiğini söyledi.

Öztrak, ikinci kriterin tüm yurttaşları kapsayan, demokrasiyi ve hukuk devletini temel alan reformların yapılması olduğunu savundu.

Öztrak, diğer iki kritere dair "Üçüncüsü, bölge ülkelerinde, birbirleriyle bağlantılı silahlı yapıların geleceğini de kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesidir. Dördüncüsü, dış güçlerin, vekil yapılanmalar üzerinden bölgeye ve Türkiye’ye müdahalesini sınırlayacak, egemenlik stratejisinin oluşturulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Biz, çerçeve yasanın çıkmasını şartlı bir başlangıç olarak görüyoruz" diyen Öztrak şöyle konuştu:

Bu meselenin, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmesi gerektiğini, her defasında vurguladık, vurgulamaya devam edeceğiz. Milletimizin vicdanını yaralayacak, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüreğini sızlatacak bir sürecin, başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını bir kere daha hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, üniter devlet yapımızın, Anayasamızın, devletin şeklini ve Cumhuriyetin niteliklerini tanımlayan, Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, resmi dilini, bayrağını, milli marşını ve başkentini hüküm altına alan ilk dört maddesinin, milletimizin bölünmez kardeşliğinin bizim için tartışılmaz olduğunu da bir defa daha burada tekrarlamak istiyorum."