'CHP’den başka yere gitmem' diyen Muharrem İnce'den Yeni Parti'li Enginyurt'a: 'Her kalıba girmişsin sen'

Memleket Partisi’nin kapatılmasının ardından CHP’ye dönen Muharrem İnce, Yeni Parti’ye geçeceği iddialarını reddederek CHP’de yoluna devam edeceğini açıkladı.

Balıkesir’de CHP il başkanlığında düzenlenen programda konuşan İnce başka bir partiye geçme niyetinin olmadığını ifade etti.

Konuşması sırasında Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt’a göndermede bulunan İnce, “Bana laf çakmış. Ya Cemal sen 2018’de Tayyip kazansın diye meydan meydan gezmedin mi? Utanmaz adam ya!" ifadelerini kullandı.

Enginyurt’un MHP’den ihraç edilmesinin ardından sırasıyla Demokrat Parti, CHP ve Yeni Parti'de siyaset yaptığını belirten İnce “Demokrat Partili oldun, CHP’li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen” ifadelerini kullandı.

İnce, “Bak ben hayatım boyunca CHP’liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Daha da başka yere gitmem. Bu kadar. Onda da CHP’den istifa edip başka yere gitmedim, kendim parti kurdum. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir” diye konuştu.

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