  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Enginyurt'un danışmanı 'fuhuş' ve 'para aklama' soruşturmasından gözaltına alındı

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, "fuhuş" ve "para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 29.08.2026 , 21:05

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "fuhuş" ve "para aklama" soruşturması kapsamında Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun gözaltına alındığı belirtildi.

Tekinoğlu'nun ikametinde yapılan arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İLGİLİ HABER

Cemal Enginyurt’un oğluna ‘halk sağlığını bozma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ soruşturması

Haber Merkezi

CHP'nin ülkücü vekili Enginyurt 'sağcı' eleştirilerine bozuldu: Sağcı düşmanlığı yaparak CHP'ye zarar veriyorsunuz

Haber Merkezi

Bugün CHP'ye katılan Enginyurt'a 'cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.