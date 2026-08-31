Özgür Özel: Partiyi ilk seçimde iktidar yapamazsam görevi devredeceğim

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen ilk toplantıda açıklamalarda bulundu.

Yeni Parti'nin üye sayısının 600 bine ulaştığını söyleyen Özel, bugün itibarıyla da 72 il ve 857 ilçede örgütlenildiğini aktararak, "Geriye kalan 9 il ile ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak. Bu da Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir hızdır" ifadelerini kullandı.

Özel, parti yöneticilerinin belirlenmesi ve görev sürelerine dair de konuştu.

Genel başkan, il başkanı ve ilçe başkanlarının üye oylarıyla seçileceğini aktaran Özel, "Yeni Parti her üyeye bir oy, her oya da eşit söz hakkı verecek" dedi.

Genel başkan dahil yöneticilerin görev süresinin üç dönemle kısıtlanacağını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Kendime şu kuralı koyuyorum: Gireceğim ilk seçimde partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim, görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim."

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