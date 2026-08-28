Özgür Özel duyurdu: İmamoğlu'nun henüz basılmayan kitabı yasaklandı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli’deki temasları kapsamında önce Gebze'de sanayi patronlarıyla görüştü, ardından Karamürsel'de esnafı ziyaret etti.

Özel daha sonra Derince'de Çenesuyu İşletmesi açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, İBB davasına değinen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun savunması engellendiği için kitap yazmak istediğini ancak henüz basılmayan bu kitap hakkında "yasaklama" kararı verildiğini söyledi.

Özel'in sözleri şu şekilde:

1,5 yıldır sabırla beklediği Silivri zindanlarında hakim karşısında. Biliyorsunuz mahkeme görüldü, ara verdi. Herkesi dinledi Ekrem Başkan. 'Savunmanı en son gün, en sonda sen de' dediler. 'Savunma hakkı kısıtlanmaz' dediler. Sonra bir tarih koydular. '9 Temmuz'da bitireceğiz' deyip 6 saatte 'Sen ve bütün avukatların savunmanı yap bitir' dediler.

Ekrem Başkana 'Savunmanı ya birkaç saat içinde yap bitir, sözünü keserim, mikrofonunu açmam' deyip söz vermediler.

9 Temmuz'dan 18 Ağustos'a kaldı. 18 Ağustos'ta yine söz istedi, hemen vermediler. 'Bir gün benim belirleyeceğim bir ara bunu veririm' dediler ve bugün bir şey öğrendim ki, onun için bunu burada ifade etmek durumundayım: Ekrem Başkan yaptırılmayan savunmasını kitap olarak bastırıp kendini savunup millete derdini anlatmak istiyor. Ablam da 'Helal olsun' diyor ama o kitaba toplatma kararı aldılar, basımını durdurma kararı aldılar."