Tam yedi kez 'pişmanlık' ifadesi veren Ertan Yıldız, İmamoğlu’nu bu sözlerle hedef aldı: ‘Cumhurbaşkanlığı için birtakım yapılanmalar oldu’

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 69. duruşmasında dikkat çeken tartışmalar yaşandı.

Davanın en kilit isimlerinden biri olan ve tam 7 kez etkin pişmanlık ifadesi vererek soruşturmanın seyrine etki eden Ertan Yıldız kürsüye çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratı ve eski üst düzey yöneticisi olan, İBB iştiraklerinden İstanbul Yönetim Yenilenme A.Ş. (İYA) Yönetim Kurulu Başkanı olan Yıldız, İmamoğlu’nu bu kez kürsüden “yapı” sözleriyle hedef aldı.

Yapı ifadesiyle rüşvet çarkı iddiasında bulunan Yıldız, bunun üç ayağının bulunduğunu söyledi: Boğaziçi, Medya A.Ş., Cebeci.

Yıldız ayrıca “Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi. Bu parayı Fatih Keleş aldı. Bunun şahidiyim” iddiasında bulundu.

‘Siyasi amaçlar ve kişisel zenginleşme için’

Mahkeme başkanının, daha önceki ifadelerinde geçen "sistem" kavramına ilişkin sorusuna yanıt veren Ertan Yıldız, "Çok açık aslında. Kaynak yaratmak için kullanılan bir yapı. Birkaç ayağı var; Boğaziçi bölgesi, Medya A.Ş., Cebeci..." dedi. Paraların nereye aktarıldığının sorulması üzerine ise Yıldız, sistemin amacının ikili olduğunu söyledi: "Biri siyasi amaçlar, diğeri de kişisel zenginleşme.”

İhalelerden yüzde 10 pay ve ‘görmedim, duydum’ çelişkisi

İhaleler ve aktarılan paralara ilişkin iddialar sorulduğunda Yıldız, iddiaları duyum yoluyla öğrendiğini söyledi. Mahkeme başkanının "Ali Sukas işleri organize edip Fatih Keleş'in organize ettiği sisteme paraları aktarmıştır demiştiniz, ihalelerden yüzde 10 aktarıldığını belirttiniz. Bunu doğrudan gördünüz mü?" sorusuna Yıldız, "Görmedim, Ali Sukas'ın konuşmalarından öğrendim" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda ‘yapılanma’ iddiası

Ertan Yıldız, duruşmada İmamoğlu’nun siyasi hırsları ile belediye imkanlarının iç içe geçtiğini de iddia etti. Yıldız, "Zaman içerisinde gördüm ki; bu yola girmek için (Cumhurbaşkanlığı) birtakım yapılanmalar oldu" ifadelerini kullandı.

Aykut Erdoğdu ve Fatih Keleş arasındaki para trafiği iddialarını sürdüden Yıldız, "Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi. Bu parayı Fatih Keleş aldı. Bunun şahidiyim. Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olmuştur. Bu beyanımın arkasındayım" dedi.

Ertan Yıldız, İBB’ye yönelik diğer suçlamalarını ise şöyle sıraladı:

* İmamoğlu'nun Talimatı: "Başkanla olan bir toplantıda; bir yatırımla ilgili bizim şirketlerimizden bir tanesinin zararına yol açacak bir teklifi Murat Gülibrahimoğlu masaya getirdi. Başkan; 'Benim talimatımdır. Murat Gülibrahimoğlu nasıl istiyorsa öyle olacak' dedi."

* "Beni Sisteme Sokmak İstediler": "Beni bu sistemin içerisine sokmak istediler, ben reddettim. 2023 yılında bir gün İmamoğlu beni çağırdı. Fatih Keleş bana dönerek; 'Ben artık para işleriyle uğraşmaktan yoruldum. Ertan Bey de bu işlerle ilgilensin' dedi. Ben de reddettim. Başkan da 'Buna ben karar veririm, Ertan istemiyorsa kalsın' dedi."

Mahkeme salonunda tartışma: O zaman tembelmişsiniz

Duruşmanın hareketli anları ise İmamoğlu’nun Ertan Yıldız’a doğrudan sorular yönelttiği anlarda yaşandı.

İmamoğlu'nun, Yıldız'a gizli şirket ortaklığı ve İBB ile bağlarını koparıp koparmadığına dair sorularına Yıldız yanıt vermekten kaçındı:

İmamoğlu: "Bana bir ziyaretinde ya da buluşmamızda, 'Firmamda yaptığımız sözleşme gereği aynı sektörde iş yapan bir firma kuramam... O firma aslında benim ama o insanlar çalıştırıyor' diye bir bilgi verdin mi?" Yıldız: "Cevap vermek istemiyorum sayın başkanım." İmamoğlu: "Peki, ben aldım cevabımı. Kendisi ifadesinde benim gizlice bir firmanın ortağı olduğumu söylemişti, o nedenle soruyorum."

İmamoğlu’nun, Yıldız’ın "İBB ile ilişkimi 2024 seçiminden sonra kestim" beyanı üzerine "İstanbul Yönetim A.Ş’deki görevinizden ne zaman ayrıldınız?" sorusuna Yıldız, "Tutuklandığımda İYA Başkanı’ydım" dedi. İmamoğlu ise Yıldız'a "Yani siz İBB ile ilişkinizi hiç kesmediniz. İştiraklerle 15 günde bir icra kurulu toplantıları yapmaz mıydınız?" diye sordu. Yıldız’ın yalnızca 2 kez toplantı yaptığını söylemesi üzerine İmamoğlu, "O zaman tembelmişsiniz" diyerek yüklendi.

Yıldız: Örgüt yöneticisi değilim

İmamoğlu’nun "Örgüt yöneticisi misiniz?" sorusuna "Değilim" yanıtını veren Yıldız, yandaş medyadaki "Gölge başkan" tanımlamaları ve "Ortada örgüt var mı?" sorusu üzerine ise "Buna ben değil mahkeme karar verecek ama ben yapı hakkında bildiklerimi az önce anlattım" demekle yetindi.

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