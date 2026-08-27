Bakan Gürlek'ten İmamoğlu'na 'canlı yayın' sorusu: 'Halen aynı talebin arkasında mı?'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılandığı İBB davası devam ederken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de sürece dair açıklama yaptı.

TV100'e konuk olan Gürlek, "Mahkemeler siyaset arenası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. Orada hakkınızda isnatlar vardır, o isnatlara ilişkin savunma yaparsınız. Ekrem İmamoğlu orayı siyaset arenasına çeviriyordu" ifadelerini kullandı.

"Dinlenen kişilerin beyanlarının iç hesaplaşmayı gösterdiğini" savunan Gürlek, "etkin pişmanlık" hükmünden yararlanarak "itirafçı" olan Muzaffer Beyaz, Ertan Yıldız, Adem Kameroğlu gibi isimlere işaret etti ve "Tabii burada da doğal olarak Ekrem İmamoğlu ile bu şahıslar arasında bir gerginlik oluyor" dedi.

Söz konusu kişilerin savcılık aşamasında "etkin pişmanlık" hükmünden faydalandıklarını hatırlatan Gürlek, şöyle konuştu:

"Sürekli olarak 'zorla bu şahısların beyanları alındı, savcılık baskı yaptı, ailesiyle tehdit etti' söylemlerini kullandılar. Ama savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiklerini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor, savcı sorular soruyor. Tabii bu sorulardan dolayı Ekrem İmamoğlu doğal olarak bir gerginlik çıkartıyor."

Ekrem İmamoğlu'nun daha öncesinde duruşmaların canlı yayınlanmasına yönelik talebini hatırlatan Gürlek, "Acaba Ekrem Bey şu an halen aynı söylemin, aynı iddianın arkasında durur mu diye sormak istiyorum. Çünkü burada gerçekten herkes anlatıyor" dedi.

Gürlek, "etkin pişmanlık" hükmünden yararlanan kişilerin hakimin takdirine göre ceza indirimi alabildiğini belirtti ve "Bu önemli. Sonuçta bu saatten sonra oradaki şahıs da gerçekleri söylemek istiyor" dedi.

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