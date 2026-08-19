AKP’den yeni kıskaç: Ekrem İmamoğlu’na karşı üç hamle birden

AKP iktidarı, mutlak butlan davasına giden sürecin öncesinde CHP dosyasının merkezine Ekrem İmamoğlu’nu yerleştirmişti.

İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla da sona ermeyen, sürekli şiddeti artan bu saldırının ardından Özgür Özel’i yanına çekmeyi hedefleyen AKP, burada istediği sonucu alamayınca bu kez okları Özel’e çevirmişti.

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı, Özel’in yakın çevresinde yer alan birçok ismin üst üste tutuklanması, dokunulmazlık sopasının sürekli olarak hazırda tutulması bununla ilgiliydi.

Ancak bu hafta itibariyle bu ağırlık bir kez daha dengelendi ve iktidar bir kez daha tüm odağını üç ayrı başlık üzerinden İmamoğlu’na çevirdi.

İlk hamle Süleymancılar oldu

İktidarını tarikat ve cemaatlere dayandıran AKP’nin İmamoğlu’na yönelik yeni hamlesinin merkezinde Süleymancılar adlı tarikat yer aldı.

Bir süredir AKP’ye karşı pozisyon alan söz konusu tarikat operasyona konu olur olmaz İmamoğlu ile ilişkilendirildi.

Söz konusu tarikata yıllarca bizzat AKP’nin verdiği destek unutulurken, İmamoğlu’nu söz konusu tarikatın parçası olarak gösteren haberlere imza atıldı.

Örneğin Yeni Akit İmamoğlu’nun söz konusu tarikat tarafından yetiştirildiğini, Yeni Şafak İmamoğlu’nu desteklemeyenlerin tarikattan dışlandığını belirten haberler yaptı.

Sabah gazetesi ise bugünkü haberinde, Süleymancılar adlı tarikatın, İBB’den, yani Ekrem İmamoğlu’ndan para aldığını iddia etti.

Belli ki ilerleyen günlerde İmamoğlu-Süleymancılar haberlerine daha fazla tanık olacağız.

İkinci hamle tanıdık yerden

İmamoğlu’na karşı ikinci hamle kendisine yakın bir isim olarak bilinen ve ailesinden gözaltına alınanlar sonrası itirafçı olan Muhittin Böcek’ten geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, verdiği son ifadede İmamoğlu’nun kendisinden tam 15 milyon avro istediğini dile getirdi:

İmamoğlu adaylık tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon avro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bu görüşmeden sonra Antalya'ya döndüm. Bir dostumda seçim bütçem için ayırdığım bir miktar param vardı. Bu dostuma İstanbul'da 5 milyon avro ödemem olduğunu, seçim bütçem için kendisine emanet olarak bıraktığım para ile İstanbul'da ödeme yapacağımı söyledim. İsmini vermek istemediğim bu dostumdan seçim bütçem için ayırdığım para 5 milyon avronun altında olduğu için üstünü de kendisinin borç olarak tamamlamasını rica ettim. Dostum ricam üzerine bana seçim bütçem için ayırdığım param ile birlikte toplam 5 milyon avro para vermeyi kabul etti.”

İmamoğlu’na itirafçı Böcek dosyası üzerinden de hamle yapılmaya devam edecek gibi görünüyor.

Son hamle bu kez 'en güçlü' olduğu yerden geliyor

Başta saydığımız bu iki hamlenin İBB davasının yeniden başlamasıyla doğrudan bir ilgisi var.

Davanın önceki celselerinde yaptığı sert çıkışlarla fazlasıyla gündem olan İmamoğlu, bu kez çok güçlü göründüğü mahkeme salonunda “zor” duruma sokulmak isteniyor.

Bunun en çarpıcı örneklerine dün şahitlik ettik.

Mahkemenin dünkü duruşmasında yaşanan ve Yeni Şafak muhabirinin aktardığı şu diyalog, benzer tartışmalardan sadece biri olarak kayıtlara geçti:

Ekrem İmamoğlu: Emin misin Cemal Abi? Emin misin ben senden para istedim yani.

Cemal Üneş: İstedin başkanım.

Ekrem İmamoğlu: Emin misin yani? Soruyorum sana.

Cemal Üneş: Eminim tabii, niye

Ekrem İmamoğlu: Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın.

Cemal Üneş: Ya o şartlarda dedin ki, şöyle bir hatırımda var, seçime mi girsem dedin bir yere bir, hatta senin şey merkezi vardı, oraya bir yatırım, bir şey söyledin, dedin ki buraya bir para lazım dedin. 500 bin. Ben dedim ki sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım dedim. Benim öyle bir para ödeyecek bir durumum da yok dedim. İnşaatı yeni bitirdim, zaten borçlanmışım. Hatta...

Ekrem İmamoğlu: Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi?

Cemal Üneş: Sen bana dedin, bir de şeye yönlendirdin, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte beş tane.

Ekrem İmamoğlu: Allah Allah.

Cemal Üneş: Evet aynen öyle.

Ekrem İmamoğlu: Senet de yaptın yani bir devlet...

Cemal Üneş: Senet yaptık evet.

Ekrem İmamoğlu: Vah ki ne vah, ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin.

Cemal Üneş: Benim değil de senin de yardımcı olsun. Ne diyelim yani?

Mahkemenin dünkü duruşmasında İmamoğlu buna benzer şekilde verilen ifadelerle hedef alınmaya devam etti. AKP, belli ki dosyada “tanık” ya da “sanık” olarak yer alan bu tip isimler üzerinden İmamoğlu’nu daha sert şekilde hedef alacak.

Neden önemli?

AKP uzun süredir "muhalefet" başlığında İmamoğlu'nu değil, Özgür Özel'i hedef alıyordu.

Yandaş medyanın da tüm odağı Özel'e kaymıştı.

Ancak İBB davasının yeniden başlamasının ardından İmamoğlu figürünün yeniden "parlama" ihtimaline karşı önlem almak isteyen iktidar, tüm kollardan İmamoğlu'nu hedef tahtasına oturtmaya başladı.

Belli ki bu saldırının boyutu duruşmalar boyunca artarak devam edecek.

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