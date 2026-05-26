CHP'de bugün: Özel mitingi için toplananlara polis saldırısı, yandaşlardan dokunulmazlık kartı

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Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'na dair "şaibe" iddialarıyla başlatılan soruşturma sonucu mutlak butlan kararı çıktı. İktidarın müdahalesiyle CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Partide iki başlılık ve yarılma hali başlarken, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yandaş medyaya sızdırdığı bilgiler hemen harekete geçme kararı alındığını gösteriyor. Buna göre partide kurullar kurulacak ve bazı isimler için karar verilecek. Ayrıca Meclis yönetimiyle görüşüldüğü ve Özel'in grup başkanlığının "geçersiz" olduğunun söylendiği de iddialar arasında. Bir diğer iddia ise dokuz CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarının işleme konulacağı. Bu isimler arasında Özgür Özel de var.

Özgür Özel ekibi ise bugün İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda miting çağrısı yaptı. İzmir Valiliği'nin izin vermediği belirtilen miting nedeniyle İzmir'de gerginlik üst seviyedeydi. Saat 12'deki miting öncesi partililerin çağrıları devam ederken, meydan emniyet güçleri tarafında tamamıyla kapatıldı. Bölgede toplanan yurttaşlara polis saldırdı.

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Hürriyet yazarı, 'Özgür Özel’e yönelik büyük bir operasyon hazırlığı olduğunu' yazdı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinde, Yalçın Bayer imzalı dikkat çeken bir yazı yer aldı. Bayer, aleni hale gelen operasyon hazırlığını “bilgi” olarak nitelendirdi.

"Kurultayda hile" iddiasıyla yapılan dokuz tutuklama ve gizli tanık ifadesine işaret eden Bayer, “Bize gelen duyumlara göre yeni ‘gizli tanıklar’ ve yeni ‘itirafçılar’ ile büyük bir operasyon hazırlığı yapılıyor. Bu operasyon aynı zamanda Özgür Özel’in CHP yönetimine de uzanıyor” ifadelerini kullandı.

Bayer, isim de vererek, “Zaten ilk operasyonda yerel yönetimlerden sorumlu Gökhan Zeybek hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu cephesinden Özel'in çağrısına ret: 'Diyalog kapısını kapatmışlardı, yol haritası belli'

Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Sarı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla Genel Merkez'deki hazırlıklara devam ettiklerini belirtti ve partinin gündelik işlerini takip ettiklerini söyledi.

Sarı, "Parti Meclisinin oluşumuna ilişkin süreçlerde ne aşamadasınız?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Parti Meclisi zaten belli yani liste belli. Gelebilecek olan arkadaşların pozisyonu belli; zaten o, seçim kurullarıyla paylaşılmıştı, mahkeme de zaten zapta aldı. Dolayısıyla arkadaşlarımız da belli. Sadece gün belirlenecek, o günde de Parti Meclisi yapılacak, partinin yetkili organları çalışmaya başlayacak. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da ilk toplantısını yapacak. MYK teşkili Sayın Genel Başkan'ın tasarrufunda, onu bekleyeceğiz."

Müslim Sarı, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "2 milyon CHP'li Genel Başkanımızı seçsin" şeklindeki çağrısına ilişkin de şunları söyledi:

"Özgür Bey, örgüte danışmak istiyorsa biliyorsunuz, iki gün önce milletvekili arkadaşlarımız, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber Genel Merkez'in önüne geldik. Genel Başkanımız, 'bir olağanüstü kurultay, en makulü, en doğru zamanda kurultay yapalım' dediği halde, 'Bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir?' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını siyasi polemik olarak görüyorum. Yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir, bu çerçevede ilerleyeceğiz."

Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Kuralım sandığı, 2 milyon üye genel başkanı belirlesin'

İzmir'de konuşan Özgür Özel, "Bu işten çıkış var. Delege delege diyoruz ya; gelsin bayramdan sonraki 1-2 hafta içinde nasıl İmamoğlu için sandık koyduysak, üyeleri davet ettiysek, Kemal Bey’i 2 milyona üye ile genel başkan seçtirmeye davet ediyorum" dedi. Ve ekledi: "2 milyon üye kimi seçerse hemen kurultayı yapalım."

Fotoğraf: ANKA

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Özel: Planlanmış bir miting yok, partililerle bayramlaşacağız, korkup meydanı çevirmişler

Miting için İzmir'e gelen ve havaalanında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonu değerlendirdi. ANKA'nın haberine göre, Özel'i Adnan Menderes Havalimanı'nda eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel'in yanı sıra il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer karşıladı. Özel şunları söyledi:

"Manisa'ya gitmek üzere şimdi havaalanına geldim. Sağ olsunlar, havalimanında bir karşılamadan ziyade İzmir İl Başkanlığı ve yakınındaki meydanda partililerimizin bayramlaşmak istediğini söyledi İzmir İl Başkanımız. Biz de ‘olur’ dedik. Planlanmış bir miting yok. O yüzden izin başvurusuna gerek yok, bir şey yok yani. Partililere, 'Merhaba' diyeceğiz, partililerle bayramlaşacağız. Herkes yoğun duygular yaşıyor. Bununla ilgili de İl Başkanlığımızın hemen yanında o meydan; korkmuşlar, meydanı çevirmişler, barikatlar bilmem neler. Böyle şeylere gerek yok. Gideceğiz, millet neredeyse orada buluşuruz. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz. Partililerimiz nerede bekliyorsa oraya gideriz. Gün, o gün değil, normal günlerden geçmiyoruz."

Fotoğraf: ANKA

AKP'nin bayramlaşma programı belli oldu: İlk durak Kılıçdaroğlu ekibi

AKP'nin ilk bayramlaşacağı adres, "mutlak butlan" kararıyla yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen CHP olacak.

ANKA'nın haberine göre AKP'nin ikinci bayramlaşacağı parti ise MHP olacak. AKP ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet HÜDA PAR, BBP, İYİP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret edecek.

CHP'de eski Parti Meclisi göreve geliyor

Kemal Kılıçdaroğlu kendi yönetimini belirlemek üzere hızla adım atmayı sürdürüyor.

Ankara 3. Genel İcra Dairesi, kurultay iptali kararının ardından göreve iade edilen CHP PM ve YDK üyelerine resmi tebligat yapılması yönündeki talebi kabul etti. Kararda, talepte bulunanın Levent Çelik adına vekili Avukat Onur Yusuf Üregen olduğu belirtildi. NTV'nin haberine göre, Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü'ne verilen dilekçede, "Dosya kapsamında tedbiren göreve iade ve listeleri CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen CHP Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasını ve tebligatlarını elden icra müdürlüğüne müracaat ederek tebellüğ etmelerine, bu şekilde tebellüğ etmeyenlerle ilgili daha sonra talebimiz üzerine tebligat çıkarılmasına karar verilmesini talep ederim" ifadeleri yer aldı.

CHP Kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da toplanacak.

Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından "Bu kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak ilk PM’ye katılmak isteyen üyeler, icra dairesine giderek isimlerine çıkarılan tebligatı imzalayıp teslim almak zorunda. Tebligatı teslim alan PM üyesi toplantıya katılma hakkını kazanacak. Bu işlem 'yargı kararlarını tanıdığını kabul etmek' anlamına geliyor" diye yazdı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yargıtay'dan 'CHP Genel Başkanı' güncellemesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, istinafın CHP kurultay davası kararı sonrası siyasi parti genel bilgilerini güncelledi ve CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı.

Özel'in İzmir mitingi için toplanan kitleye polis saldırısı

Özel İzmir'e indiği sıralarda Gündoğdu Meydanı'na girmeye çalışan kitleye polis biber gazı ve TOMA'yla saldırdı.

Saldırıya karşı TOMA'nın üzerine çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Sendika.org'a konuşan İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nesil Kör, gözaltına alınan kişide darp sonucu kırık ve travma oluştuğunu bildirdi:

TOMA üzerine çıktıktan sonra gözaltına alınan kişinin adli muayene raporunda burnunun kırıldığı tespit edildi. Gözaltına alındığı sırada polisler tarafından dizleriyle başına tekme atılan kişi hakkında 'Gözaltında kalamaz' şeklinde rapor verilmedi, kafa travması riskinden ötürü yalnız kalmaması gerektiği belirtildi. Gözaltına alınan iki kişi mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.

Özel'in İzmir mitingi için toplanan kitleye polis saldırısı



Valilik, Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda mutlak butlana karşı yapacağı mitinge izin verilmeyeceğini duyurmuştu.



Polis, meydana girmeye çalışanlara biber gazı ve TOMA'yla saldırdı. Bir kişinin saldırıya karşı… pic.twitter.com/UkUkdKs5YB — soL Haber (@solhaberportali) May 26, 2026

Özel miting çağrısı yapmıştı: Cumhuriyet Meydanı ablukaya alınıyor

Özgür Özel'in bugün saat 12'de İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda mutlak butlana karşı yapacağı miting öncesinde meydanın emniyet birimleri tarafından kapatıldığı görüldü. İzmir Valiliği, Özel'in meydanda yapacağı mitinge izin vermediği aktarılmıştı.

Fotoğraf: Ege'deSonSöz

Kılıçdaroğlu ekibiyle görüşmesini aktardı: 'Özel'in Grup Başkanlığı geçersiz, dokunulmazlığı risk altında'

TGRT Haber'e açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu "Kavga edenlerin bu çatı altında yeri yok" dedi. Ekibi ise Meclis Başkanlığı ile yaptıkları görüşmede "Özgür Özel'in Grup Başkanlığı geçersizdir" cevabını aldıklarını belirtti. Özel'in dokunulmazlığının risk altında olduğunu öne sürdü.

Mutlak Butlan sonrası ilk operasyon: Güzelbahçe Belediye Başkanı gözaltında

CHP'ye mutlak butlan kararının ardından ilk belediye operasyonu da geldi.

CHP'li İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay sabah saatlerinde gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda Mustafa Günay ile birlikte Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.