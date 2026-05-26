‘Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ı geri dönüşsüz şekilde ihraç edecek, Ekrem İmamoğlu’ndan savunma isteyecek’

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Mutlak butlan kararı sonrası fiilen iki ayrı CHP yönetimi ortaya çıkarken, Özgür Özel derhal kurultay toplanması talebinde bulunmuştu.

Bu talebe şu ana kadar bir yanıt verilmezken, Kılıçdaroğlu’nun tasfiye adımlarına başlayacağı ifade ediliyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, bu yönde gelen bir talep olmamasına rağmen, “affedilmek” isteyen isimlerle ilgili bir adım atmayacak, bir isim hariç.

Habere göre, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek" sözleri nedeniyle geri dönüşsüz şekilde CHP’den ihraç edilecek.

Öte yandan Sözcü’nün haberine göre, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere "yolsuzluk", "rüşvet" ve çeşitli suçlamalar nedeniyle yargılanma süreçleri devam eden CHP'li belediye başkanlarının ise haklarındaki suç isnatları için CHP yönetimine savunma vermeleri istenecek.

Savunma işlemleri sonrası ilgili isimlerle ilgili CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk gündeme gelebilecek.