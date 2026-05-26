'Partiyi arındıracağım’ diyen Kılıçdaroğlu Murat Hazinedar olayını unuttu mu?

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soL’da uzun süredir düzen siyasetinden çarpıcı çürüme örneklerini aktarıyoruz.

20 yıl CHP’den vekillik yapıp sonra da belediye başkanı olan isimlerin bir anda nasıl AKP itirafçısı olduğunu, kendini kurtarıp eski “yol arkadaşlarını” nasıl sattığını ayrıntılarıyla aktarıyoruz.

Bu tablonun düzen siyasetinin kurallarıyla, kendi kirli isimlerinin ipini çekmeyi değil, o ipe binmeyi marifet saymasıyla ilgili bir tarafı var kuşkusuz.

Bunu yapıp, her türlü çürümenin parçası olup, sonrasında da kendisini sütten çıkmış ak kaşık gibi gösterenler de cabası.

Dün Komünist Bakış programında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın işaret ettiği Murat Hazinedar olayı, bu düzenin kadrolarının nasıl bir çürüme içinde olduğunun en açık kanıtlarından biri.

Gelin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzluklara bulaşmakla ya da bunlara sessiz kalmakla suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi döneminde attığı bir adımın ayrıntılarına yakından bakalım.

Murat Hazinedar olayı ve Kılıçdaroğlu

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 8 kez 'irtikap suçuna teşebbüs etmek' suçundan 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez 'irtikap' suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez 'rüşvet' suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi istendi.

Bugünlerde hemen her gün bir CHP’li belediyeye rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle operasyon yapılıyor.

Bu operasyonlar sonrasında da gündeme çok sayıda iddia geliyor.

Yukarıdaki haber, bu son dönem operasyonlarından biri değil, içerik aynı olsa da bu operasyon, Kılıçdaroğlu döneminde yapılmıştı.

Siyasete İmamoğlu gibi ANAP’ta başlayan Hazinedar, daha sonra CHP’ye katılsa da Sarıgül ile birlikte partiden ayrılıp, yine Sarıgül’le partiye dönmüştü.

Yani bugün Özgür Özel’le yan yana olan Sarıgül’le yakın bir isimdi Hazinedar.

CHP’ye dönüşünün ödülü olarak kazanma garantili Beşiktaş’tan belediye başkan adayı gösterildi ve seçimi kazandı.

Görevinin dördüncü yılında yolsuzluk, rüşvet ve Cemaat’e üye olmak gibi suçlamaların ardından görevden alındı.

Aralık 2022’de gözaltına alınıp, Mayıs 2023’te tahliye edildi.

2024’te hakkındaki suçlamaların bir bölümünden beraat etti, 2025’te ise “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve siyasi yasak getirildi.

Peki, nasıl biriydi Hazinedar?

Yukardaki suçlamaların bağlamı, siyasi operasyonlar, hakkındaki suçlamaların hepsi bir yana… Sağcı, patron ve işçi düşmanıydı. Bu özellikleri dolayısıyla da yukarıdaki suçlamaların hepsi doğal karşılandı.

Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan işçiler haklarını istediği için “bizde geri vites yok” deyip adamlarına dövdüren, kadınları döven işletmeciye dernek kurduran, TKP müşahidini seçim sandığı başında korumalarına darp ettiren bir isimden söz ediyoruz.

Hakkında bunca iddia ve bilgi ortaya çıkan Hazinedar, Kılıçdaroğlu döneminde bir “arındırmanın” konusu oldu mu peki?

Tabii ki hayır.

Ancak burada olayı daha da ilginç hale getiren bir şey var.

Kılıçdaroğlu, o dönem parti içinde bir komisyon kurdurup “bağımsız” şekilde Hazinedar ile ilgili iddiaların araştırılıp kendisine rapor sunulmasını istedi.

Bu raporu hazırlayan üç CHP’li yönetici, Hazinedar’la ilgili tüm dosyaları inceledi, şikayetçi olanlarla görüştü ve bir sonuca vardı, suçluydu.

Bugün "Partiyi arındıracağım" diyen Kılıçdaroğlu, kendi kurdurduğu komisyonun suçlu bulduğu Hazinedar’ı partiden atmak yerine, sahip çıkıp belediye önünde miting yapmıştı.

Düzen siyasetinin, siyasetçisinin konu kendisi olunca yapabildiği arınmanın sınırları işte tam olarak bu…