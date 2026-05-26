Kılıçdaroğlu ekibiyle görüşmesini aktardı: 'Özel'in Grup Başkanlığı geçersiz, dokunulmazlığı risk altında'

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TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Medya Kritik" programında Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini aktardı.

Kılıçdaroğlu cephesinden kulis bilgilerini aktaran Atik, "Kılıçdaroğlu ekibi, Meclis yönetimi ile görüşüyorlar. Başkanlık 'bu grup başkanlığı geçersizdir' demiş. Meclis'in İnternet sitesindeki grup başkanı ifadesiyle ilgili düzeltme yapılacak. Bayramdan sonra Genel Merkez'den Meclis'e yazı gönderilecek ve grup başkanı unvanını kullanamayacak. Özel, odayı boşaltacak, arabaları verecek. Grup Başkanı tartışması bitecek" dedi.

9 CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak?

Atik dokunulmazlık tartışmasını da ortaya attı:

Ayrıca ceza davalarının bu yaz sonuçlanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler ceza aldı. Aynı davada adı geçen 9 CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır.

'Bülent Kuşoğlu partinin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olabilir'

Kılıçdaroğlu ile evinde yüz yüze görüştüğünü söyleyen Atik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığı merak konusu. Özel taraftarlarından kendisine yönelik 'Sokağa çıkamaz' gibi çok ağır sözler var. Ben de Kılıçdaroğlu'nun evine gittim. Sağ olsun çok güzel ve nezaketli karşıladı. Gayet hazır, çalışmaya konsantre, sakin ve dingin gördüm. Sesi düzelmiş. Telefonları hiç susmuyor. Sürekli ziyaretçileri var. Kapısında ise basın ordusu bekliyor. Evde Bülent Kuşoğlu da vardı. Kuşoğlu'nun partinin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacağını düşünüyorum. Çünkü, Kılıçdaroğlu’nun son Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) görevliydi. Aynı zamanda maliye kökenli, titiz bir insan ve Kılıçdaroğlu’nun eski yol arkadaşı" dedi.

'CHP'nin kasasında 1 milyar TL’nin üzerinde para var ancak detaylı bir inceleme yapılacak'

Türkiye gazetesinin haberine göre Atik şöyle devam etti:

"Herkes Kemal Beyi terk ettiğinde o yanında durdu. Özel’e partiyi teslim ederken de titizlikle hesapları inceleyerek devretmişti. Şu an CHP'nin kasasında ne kadar para olduğunu sordum. 1 milyar TL’nin üzerinde olduğu belirtildi ancak detaylı bir inceleme yapılacak. Banka hesaplarında tedbir var. Bu sebeple iyice bakılıp ondan sonra bir sıkıntı varsa ortaya çıkacaktır. Unutmayalım ki Kılıçdaroğlu iyi bir hesap uzmanı. Genel merkezin araçlarının tamamı da henüz teslim edilmemiş. Önümüzdeki günlerde eksik araçlar da gelecektir herhâlde... Sonuçta partinin malı. Araçlara elektronik temizlik yapılacak.

'Partide komisyon kurulacak, detaylı raporlar oluşturulacak'

Partide disiplin süreci kesinlikle işletilecek. Öncelikle bir komisyon kurulacak. Daha evvelki Kılıçdaroğlu dönemlerinde olduğu gibi hakkında iddia olanlar için detaylı raporlar oluşturulacak. Hiçbir pürüz bırakılmayacak ve disiplin mekanizması çalıştırılacak. Bu süreçte tutuklu belediye başkanlarının iddianameleri de hukukçu bir ekip tarafından masaya yatırılacak. Özgür Özel'in Grup Başkanı seçildiği toplantıda 'Beni ve arkadaşlarımı ihraç bile edebilirler' dediği söylenmişti. Fakat anlıyoruz ki komisyon böyle bir agresif tutum içinde olmayacak."

'Parti Meclisi’ni toplayıp MYK’yı belirleyecek'

Fatih Atik'e göre, Kılıçdaroğlu Pazartesi günü Parti Meclisi’ni toplayacak. MYK’yı yani, Genel Başkan Yardımcılarını belirleyecek. Daha net bir isim olmadığını fakat Ali Öztunç ve Gürsel Erol’un kendilerine teklif edilen görevi reddettiğine dair haberler çıktığını söyleyen Atik şöyle devam etti:

"Bunu Kılıçdaroğlu’nun ekibine sordum ve 'Bir teklif yok ki reddedilsin. Henüz isimler bile belli değil. Kılıçdaroğlu değerlendiriyor' cevabını aldım. Aynı şey Cumhurbaşkanı adayı için de geçerli. İlhan Kesici’nin ismi yazıldı; 'Şu an gündemde olan bir konu değil. Önceliğimiz parti ile ilgili süreçler' denildi.

'Kılıçdaroğlu’nun ilk yapacağı işlerden biri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni kapatmak'

Kılıçdaroğlu’nun ilk yapacağı işlerden biri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni kapatmak. Biliyorsunuz, Özel yönetimi İmamoğlu için resmen paralel bir genel merkez oluşturmuştu. Artık böyle bir yapı kalmayacak. Orada görevli olan ‘gölge bakanlar’ da mutlak butlan olacak. Yani CHP’nin gölge bakanları da yok hükmünde. Zaten bazıları eşyalarını toplamış. Bülent Tezcan’ın odası duruyormuş."