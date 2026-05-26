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Hürriyet yazarı, 'Özgür Özel’e yönelik büyük bir operasyon hazırlığı olduğunu' yazdı

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP’de Özgür Özel’in çevresini hedef alan büyük bir operasyon hazırlığı olduğunu yazdı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 26.05.2026 , 16:53

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AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinde, Yalçın Bayer imzalı dikkat çeken bir yazı yer aldı.

Bayer, daha önce soL’un işaret ettiği ve aleni hale gelen operasyon hazırlığını “bilgi” olarak nitelendirdi.

"Kurultayda hile" iddiasıyla yapılan dokuz tutuklama ve gizli tanık ifadesine işaret eden Bayer, “Bize gelen duyumlara göre yeni ‘gizli tanıklar’ ve yeni ‘itirafçılar’ ile büyük bir operasyon hazırlığı yapılıyor. Bu operasyon aynı zamanda Özgür Özel’in CHP yönetimine de uzanıyor” ifadelerini kullandı.

Bayer, isim de vererek, “Zaten ilk operasyonda yerel yönetimlerden sorumlu Gökhan Zeybek hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı” ifadesini kullandı.

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