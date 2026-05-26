Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Kuralım sandığı, 2 milyon üye genel başkanı belirlesin'

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CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası İzmir'de miting yapacağı duyurulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Konak Alsancak'ta Gündoğdu Meydanı önünde toplanan yurttaşlara gerçekleştirilen polis saldırı sonrası alana girmeden otobüs üzerinden İzmirlilere seslendi.

"Kemal Bey’e İzmir’den sesleniyorum: İnsanların öfkesinden duyduklarından, yazılanlardan kimse mutluluk duyduğunu düşünmesin. Bu işten çıkış var. Delege delege diyoruz ya; gelsin bayramdan sonraki 1-2 hafta içinde pazar günü nasıl İmamoğlu için sandık koyduysak, üyeleri davet ettiysek, Kemal Bey’i 2 milyona üye ile genel başkan seçtirmeyi davet ediyorum" diye konuştu.

"10 yaşında lastik ayakkabılarla geldim bu şehre. Bu şehir beni bağrına bastı. Bu şehir hep arkamda durdu. Bu şehir beni bu günlere getirdi" diyen Özgür Özel, "31 belediyenin 29’unu seçilmemden 4 ay sonra bize emanet ederek destan yazdınız. Her seferinde bize inandınız, partideki değişimin Türkiye’ye değişim getireceğini inandınız. 19 Mart’ta sokaklara aktınız, Kordon’da aştınız. Darbeye karşı direndik, arkadaşlarımız satmadık, siz de bizi yalnız bırakmadınız. İzmir’in sokaklarında güveni, umudu, heyecanı, coşkuyu gördüm. Ama ilk kez bugün bu sokaklarda büyük bir öfke görüyorum. Zaman öfkeyi umuda çevirme, bu öfkeden umut çıkarma, zaman bu enerji ile hem partimizi hem ülkemizi kurtarma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

'CHP’yi seçilmişler yönetmiyorsa o siyasi parti fiilen kapanmıştır'

Ege'deSonSöz'ün haberine göre Özel şunları söyledi:

"Bugün Cumhuriyet Meydanı çevrelendi. Binlerce polisimizi oraya koymuşlar. Maksat bizi 30 bin kişi ile İzmir, Özel’i bağrına bastı demesin, o fotoğraf çekilmesin demişler. Zaten her sokak dolu, Kordon dolu ve zaten orası bizi almayacak.

Öfkenizi anlıyorum, kızıyorum, kırılıyorum, üzülüyorum. Bugün CHP, bir kez daha kapatıldı. 9 Eylül 1923’te kuruldu, darbeciler kapatıldı, 9 Eylül 1993te parti kuruldu. 21 Mayıs 2026’da Recep Tayyip Erdoğan, onun talimatına uyan AK Parti yarı kolu CHP’yi tekrar kapattı. CHP’yi seçilmişler yönetmiyorsa o siyasi parti fiilen kapanmıştır. Şu an tek parça olması gereken CHP artık iki parça halindedir.

'CHP’nin başına mutlak butlan, Türkiye’nin başına mutlak sultan'

Erdoğan şöyle bir formül bulmuş; CHP’nin başına mutlak butlan, Türkiye’nin başına mutlak sultan. Buna izin vermeyeceğiz. Mutlak butlan ve mutlak sultan ittifakına geçit vermeyeceğiz.

Buradan Kemal Bey’e İzmir’den sesleniyorum: İnsanların öfkesinden duyduklarından, yazılanlardan kimse mutluluk duyduğunu düşünmesin. Bu işten çıkış var. Delege delege diyoruz ya; gelsin bayramdan sonraki 1-2 hafta için Pazar günü nasıl İmamoğlu için sandık koyduysak, üyeleri davet ettiysek, Kemal Bey’i 2 milyona üye ile genel başkan seçtirmeyi davet ediyorum. Kemal Bey bu öfkeyi durduracak olan şey, bu partinin gerçek sahiplerine madem bu delegeyi beğenmediniz, karşımıza normal sandıkla çıkmıyoruz, 2 milyon CHP’li genel başkanı seçsin.

Özel'in konuşmasından önce toplanan kitleye polis saldırdı

'Seçimi benden başkası kazanırsa eliniz öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim'

Eğer 2 milyon CHP’linin önüne sandık koyarsanız, ben adayım, seçilmiş son gene başkan olarak yarışacağım, seçimi benden başkası kazanırsa eliniz öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim. Bu partinin bir önseçimle genel başkanı üyeler seçerse parti ayağa kalkar. Efendim yasa müsait derler. İki milyon üye sandıkta, ilçelerde bir pazar günü elinde üye kartı ile oy kullanacak. Orada seçilen genel başkanı bütün Türkiye kabul edecek. Sonrasında el ele kurultay yapıp 2 milyon üyenin seçtiğini resmi genel başkan yapacağız.

'2 milyon üye kimi seçerse hemen kurultayı yapalım'

Kemal Bey yıllarca yanında görev yaptık, saygıda kusur etmedik, başarı için ter döktük. Özeleştiri dedik, nasıl yöneteceğimizi anlattık, takdir aldık, görev aldık. Söz tuttuk, partiyi birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın. Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın, 2 milyon üye kimi seçerse hemen kurultayı yapalım, Yargıtay kesinleşsin diye başvurular çekildiğinde bu iş tamamlanır. Üyenin dediği olsun, iktidara. Bu ülkeye, partiye kötülük yapmayın."

İzmir, Konak, Gündoğdu Meydanı Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mitinge hangi vekiller ve belediye başkanları katıldı?

Cumhuriyet Bulvarı’na getirtilen otobüste milletvekilleri ve belediye başkanlarının isimleri anons edildi. Otobüsten şu isimler anons edildi:

Mitinge katılan vekiller:

Ednan Arslan, Murat Bakan, Ümit Özlale, Seda Kaya Ösen, Salih Uzun, Deniz Yücel, Yüksel Taşkın, Umut Akdoğan, Elvan Işık, Aylin Nazlıaka, Cemal Enginyurt, Gizem Özcan.

Mitinge katılan belediye başkanları:

Cemil Tugay (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)

Selçuk Balkan (Urla Belediye Başkanı)

Övünç Demir (Torbalı Belediye Başkanı)

Lal Denizli (Çeşme Belediye Başkanı)

Hayati Okuroğlu (Tire Belediye Başkanı)

Nilüfer Çınarlı Mutlu (Konak Belediye Başkanı)

Ömer Eşki (Bornova Belediye Başkanı)

Filiz Ceritoğlu Sengel (Selçuk Belediye Başkanı)

Davut Sakarsu (Bayındır Belediye Başkanı)

Sema Bodur (Kınık Belediye Başkanı)

İrfan Önal (Bayraklı Belediye Başkanı)

Helil İnay Kınay (Karabağlar Belediye Başkanı)

Saniye Bora Fıçı (Foça Belediye Başkanı)

Ünal Işık (Gaziemir Belediye Başkanı)

İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı)

Adil Kırgöz (Dikili Belediye Başkanı)

Şakir Başaran (Beydağ Belediye Başkanı)

Gonca Köksal Aras (Menteşe Belediye Başkanı)

Mehmet Türkmen (Kemalpaşa Belediye Başkanı),

Ahmet Aras (Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı)

İlkay Çiçek (Menderes Belediye Başkanı)

Görkem Duman (Buca Belediye Başkanı)