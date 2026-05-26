CHP kimden arınmalı: Kılıçdaroğlu'na, Özel'e ve tüm CHP'lilere 'partideki esas kir' hatırlatması

Arındıracağız.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki sloganı bu.

AKP operasyonuyla CHP’nin başına getirilen eski genel başkan yeni kayyım Kılıçdaroğlu, partiyi “gayri ahlaki unsurlardan” arındıracaklarını söylüyor.

Muhatapları kim? Bir yanda başını Ekrem İmamoğlu’nun çektiği ekip, diğer yanda bunlarla ittifak içinde olan Özgür Özel ekibi.

Bizzat Kılıçdaroğlu’nun ellerinden tutup yükselttiği iki kadro.

Bu hiziplerin siyasi farkları var mıdır, ideolojik ayrımları nelerdir, Türkiye’nin temel meselelerine dair söylemlerinde nasıl ayrışmaktalardır, bilmiyoruz. CHP’liler de bilmiyor. Zaten bu üç ismin kendileri de bilmiyor. Zira, hiçbiri önemsemiyor.

“Birinci parti”de süregiden kavga memleketin nasıl düze çıkarılacağına dair fikir ayrılıklarından değil, aynı şeyleri söyleyen hiziplerden hangi isimlerin koltuklara yapışacağı yarışından kopuyor.

Kılıçdaroğlu’nun da siyasi ithamlar yerine “arındıracağız” gibi ahlaki ve kişisel formüllere yönelmesi bu yüzden.

Fakat, kim, kimi, neyden arındıracak?

CHP’ye bulaşmış bir “kir”, bir “gayri ahlakilik” varsa, sorumluluk hangi hizbe ait olacak?

Birkaç gün önce yaşanan bir gelişme, bu soruya bambaşka bir gözle yanıt vermemize olanak sağlıyor.

'Yerli ve milli' jant müjdesi

Ata Caner Çerçioğlu, LinkedIn’de müjdeyi paylaştı:

Bugün Jantsa adına tarihi bir adım attık. JMW (Jantsa Magnetto Wheels)’daki hisselerin tamamını devralarak, Türkiye’nin tek %100 Türk sermayeli çelik binek otomobil jant üreticisi olduk.

Ata Caner Bey, Jantsa patronu Ercan Çerçioğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çocuğu.

Kısaca hatırlayalım: Özlem Çerçioğlu, ilde herkesin dilindeki bilgiye göre Aydın’ın yalnızca belediye başkanı değil, mafyatik dünyada da etkili olduğu öne sürülen şefiydi. Ailenin esas ticareti jant işiydi, ama belediye sayesinde temizlikten araç kiralamaya çok sayıda alanda büyük yolsuzluk dönüyor, “topuklu efe” denilen belediye başkanının tümünde adı geçiyordu.

Dosyalar birikti, kıskaç daraldı. Sonunda, 2025 Ağustosunda Özlem Çerçioğlu, AKP rozetini taktı, dosyalardan sıyrıldı.

Devlet geminin yelkenlerini şişirdi

Bu hamlenin ne anlama geldiğini en iyi sermaye anladı, rozet takma törenini takip eden iki gün içinde Jantsa hisseleri yüzde 10 değer kazandı.

Oysa o sırada Jantsa büyük zarar ediyordu. Şirket geçen yılı 268 milyon lira zararla kapattı. Ama sermaye düzeni biliyor, rakamların ötesini görüyor, o rozetin ne getireceğini anlıyordu.

Geçtiğimiz Aralık ayında Jantsa’nın Aydın Ortaklar OSB’de kurduğu dev jant fabrikasının inşaatı tamamlandı, üretime başlandı. Fabrika, 589 milyon 800 bin 76 liralık yatırım teşvikiyle iki yılda yapılmıştı.

Bir detayın altını çizmek gerek: Söz konusu devlet teşviki, Özlem Çerçioğlu AKP’ye geçmeden çok önce verilmişti. Parti fark etmiyor, düzen sermayeyi kolluyordu.

Sermaye de düzeni kolluyor, gerektiğinde diyet ödüyor, göğsündeki rozeti değiştiriyor, gemisini yürütmeye bakıyordu.

Devlet, Jantsa gemisi yürüsün diye yelkenini şişirmeyi sürdürdü. Geçen ay şirket, Ticaret Bakanlığı tarafından dış ticaret sermaye şirketi (DTSŞ) statüsüne yükseltildi. Diğer deyişle, “VIP şirket” ilan edildi, sayısız imtiyazdan yararlanan Koçların, Sabancıların, Cuneyd Zapsu’nun, Zorlu’nun, Tosyalı’nınkiler gibi 103 şirket arasına eklendi.

Nihayet, geçen haftaki hamle geldi. Çerçioğlu ailesi, 15 yıldır işbirliği yaptığı İtalyan ortağının tüm hisselerini satın alıp, “yerli ve milli” konumuna yükseldi.

2002'den beri Baykal'ın da, Kılıçdaroğlu'nun da, Özel'in de gözdesiydi

Bu öyküyü niye anlattık? Sayısız yolsuzlukla anılan ve yargılanan, sonunda AKP’ye geçince birdenbire aklanan Özlem Çerçioğlu ve ailesi, herhalde CHP’nin “arındırılması istenen” unsurlarının en tipik temsilcisiydi.

Kim seçti Çerçioğlu’nu? CHP’ye kim getirdi, kim adım adım Aydın’ı teslim etti? Hangi hizip, bu “kir”den sorumluydu?

Hepsi, ve hatta ötesi.

Özlem Çerçioğlu, taa 2002’de, AKP’nin iktidara geldiği seçimlerde Deniz Baykal tarafından aday gösterildiği Aydın’dan milletvekili seçilip Meclis’e girdi. 2007’de yine milletvekili oldu. 2009’da, Baykal zamanında, bu defa Aydın belediyesinin başına oturtuldu.

2010’da Baykal gitti Kılıçdaroğlu geldi, koltuklara yapışmış isimlerin bir kısmı değişti, ama “arınma” gerçekleşmedi. Çerçioğlu, 2014’te bu defa Kılıçdaroğlu tarafından Aydın’ın başına musallat edildi. 2019’da “devam” denildi.

2023’te Kılıçdaroğlu gitti, İmamoğlu hizbiyle ittifak halinde Özel geldi. 2024 yerel seçimlerinde Çerçioğlu, yine Aydın’ın başına aday gösterildi. Dahası, Özgür Özel söylenene göre Çerçioğlu’nu İzmir’den aday göstermeyi düşündü, sonradan Cemil Tugay’a karar verildi.

AKP kadar ömrü var, Özlem Çerçioğlu’nun CHP öyküsünün. Baykal diretti, Kılıçdaroğlu diretti, Özel diretti…

Kim, kimi, neyden arındıracak şimdi?

Grevleri kırılan işçiler hangi hizbi desteklemeli?

Gerçek yanıt için, yine hafızamızı tazelemeliyiz.

Mayıs 2025. Çerçioğlu hâlâ CHP’li. Aydın’da Jantsa fabrikasında toplu sözleşme dönemi. İşçiler, grev kararı alıyor. Çünkü Çerçioğlu ailesinin fabrikasında öyle bir sömürü var ki, örgütlü sendika Birleşik Metal-İş, “Metal sektöründe ortalama saat ücretinin yarısından bile daha düşük ücretlerle çalışılıyor” diyor.

Grev kararı üzerine Çerçioğlu ailesi harekete geçiyor. Fabrikaya yüzlerce yeni işçi sokuyor, CHP ağını ve işçilerin siyasi duyarlılıklarını kullanıyor, baskı ve tehdit kuruyor, grev oylaması yaptırıyor ve oylamadan “hayır” çıkıyor. Böylece grev yapılamıyor, işçiler taleplerinin yarısı oranında artışa mahkum oluyor. Gemi yürüyor.

CHP’de hizip fark etmiyor. Sermaye, her seferinde, partide hakimiyet kuruyor. Zaten sermaye için parti de fark etmiyor, gerektiğinde rozet değiştiriliyor.

Şimdi CHP’nin hizipleri, birçoğu parti üyesi ve seçmeni olan Jantsa işçilerine “bizi destekleyin, arındıracağız” diyor.

Bu tabloya bakılırsa, işçilerin kendilerini CHP’den arındırmaları gerekiyor.