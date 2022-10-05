CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan anayasa açıklaması: Teklifi bir görelim, bakarız

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifine ilişkin “Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım” sözlerini değerlendirdi.

Özkoç, “Bir getirsin, görelim. Ondan sonra bakarız… Biz bir endişenin ortadan kalkması için mücadele ediyoruz. Bunun içerisine; ‘şunu da koyacağım, bunu da koyacağım.’ Söyleyiş biçiminde bir samimiyet görmüyoruz. Ama bir görelim istiyoruz. Bu yaraların sarılmasını istiyoruz. Bundan sonra barış içerisinde, huzur içerisinde yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. (ANKA)