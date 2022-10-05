HDP'den türban konusunda hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan'a destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu türban konusunda yasal bir güvence için teklif vermiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise el yükselterek düzenlemenin anayasal güvenceye alınmasını önermişti.

"Bizim başörtüsüyle ilgili geçmişte de herhangi bir sorunumuz olmadı, yarın da herhangi bir sorunu olmayacak" diyen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Halkımızın bu konuda savunduğu değerleri bizim için önemlidir. Dün başörtüsü için mücadele eden kadınların yanındaydık, bugün de başörtüsü takmasına rağmen coplanan kadınların yanındayız. Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.