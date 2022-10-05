Erdoğan el yükseltti: Anayasaya türban önerisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Açıklamadan notlar şöyle:
- Ekim ayıyla birlikte 2023'e doğru şehir buluşmaları adı altında milletimizle yeni bir buluşma programı başlattık. İlçe ilçe tüm şehirlerimize giderek milletimizle kucaklaşacağız. Amacımız seçime sahayı defalarca tarayarak gidererek milletimize seçimden seçime gidenlerle aramızdaki farkı göstermektir.
- Muhalefet, meydanlarda verdiği hiçbir sözün arkasında duramadı. Hatta ne dedilerse tam tersini yaptılar. Kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek pişkince geziyorlar. Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimler için de kullanmanın hazırlığını yaptıklarından hiç şüpheniz olmasın. Bu, milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun. Seçim öncesi kendisine ne sözler verildiğini, seçimden sonraysa ne sıkıntılar çekildiğini insanımız çok iyi biliyor.
- İttifak ortağımız MHP ile gündemimizdeki tüm çalışmaları tamamlayacağız.
- Bu seçimlerin mottosu Türkiye Yüzyılı olacak.
- Birilerine bakıyorsunuz toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Bırakın millete bir faydalarının dokunmasını kendi aralarındaki meseleleri bile çözemiyorlar.
- Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara, özellikle enflasyona bağlayanların umudunu söndürecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
- Ülkemizin önündeki zorlukların çözümü mümkündür, bu çözümü sağlayacak tek yürütme temsilcisi biz, tek siyasi parti AKP, tek ittifak Cumhur İttifakı mıdır? Evet öyledir.
- Salgın oldu üretime ara vermedik, savaş çıktı ihracattan vazgeçmedik. Büyümeyi sürdürdük.
- Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz.
- Birilerinin buram buram sinsilik kokan oyunlar peşinde olduğunu görüyoruz. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinden gidelim. Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Çünkü biz bir dönem zulüm düzeyine çıkan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hiçbir hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele yok
- Yav Kemal, doğru ol be. Birkaç tane başörtülü hanıma rozet takmakla bu işi çözdüğünü mü zannediyorsunuz? Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Artık yaşanmayan bir sorunla ilgili gece yarısı çıkıp kanuni teklif etmesindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var onu da değerlendirmemiz lazım.
- Bu ülkede başörtüsünü örten niye örtüyor, rabbimin emri olduğu için örtüyor. Bu seni niye rahatsız ediyor.
- Bir kez daha altını çizmek istiyorum bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız mücadeleler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. İşin esasına genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesi ne yasa ne Anayasa konusu olmaması gereken tabiî bir haktır.
- Kılıçdaroğlu, benim kızlarım bunun mağduriyetini çekti. Ben kızlarımdan bir tanesini İstanbul'da, imam hatipte okutamamıştım. Türkiye'nin bir başka iline göndermek suretiyle kızım imam hatibi tamamladı.
- Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden onlara rağmen kurtulduk. Bizim böyle bir meselemiz yok ki, benim kabinemde iki tane Kürt arkadaşım var.
- Önümüzdeki Cuma günü Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma çabalarını onlara rağmen akamete uğratıyoruz.
- Kılıçdaroğlu'nun son adımını taktik bir adım olarak görüyorum.
- Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım.