Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

CHP dün türbanın kamu ve özel sektörün her alanında özgürce kullanılabilmesini amacıyla Meclis'e bir yasa önerisi sunmuştu.

Bu adımın ardından gözler Erdoğan'ın bugün yapacağı grup toplantısına çevrilmişti. Erdoğan, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun türban konusundaki tutumunu oy avcılığı ve ikiyüzlülükle eleştirmiş, "samimiyseniz anayasa değişikliği yapalım" demişti. Erdoğan konuşmasında anayasa değişikliği için kurmaylarına talimat verdiğini de açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarına Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.

Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz."