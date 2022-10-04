CHP 'başörtüsü' teklifini sundu: İşte o üç madde

CHP, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı başörtüsü düzenlemesini Meclis'e sundu.

Meclis'e sunulan teklif şöyle:

- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.