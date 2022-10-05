Erdoğan'ın işaret ettiği 5735 sayılı Anayasa değişikliği neydi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türban önerisi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan el yükseltirken, Erdoğan 2008'de iptal edilen düzenlemeyi hatırlattı, bunu Anayasa düzenlemesiyle hayata geçirmeyi önerdi.
2008'de Anayasa’da değişiklik yapan ve AYM tarafından iptal edilen düzenlemenin 1. ve 2. maddeleri şöyleydi:
- Madde 1 - 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına "bütün işlemlerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında" ibaresi eklenmiştir.
- Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
"Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir.