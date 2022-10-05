Erdoğan'ın işaret ettiği 5735 sayılı Anayasa değişikliği neydi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türban önerisi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan el yükseltirken, Erdoğan 2008'de iptal edilen düzenlemeyi hatırlattı, bunu Anayasa düzenlemesiyle hayata geçirmeyi önerdi.

2008'de Anayasa’da değişiklik yapan ve AYM tarafından iptal edilen düzenlemenin 1. ve 2. maddeleri şöyleydi: