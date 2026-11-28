Fon vurguyla bağlantılı isimlerin Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) bir vurguna imza attığı ortaya çıkmıştı.

Şirketlerin işlettiği otoyollardan geçerken HGS hesabı olmayan ya da arıza nedeniyle geçişi ücretlendirilemeyen yurttaşlara, bir grup avukatın ceza bedelinin onlarca kat fazlasını borç çıkardığı anlaşılmıştı.

HGS vurgununun ortaya çıkmasının ardından işlemler durdurulmuştu. Bakan bugün de ödemelerin iade edileceğini açıkladı. Ama vurgunu kuranlar hakkında henüz herhangi bir cezai işlem yapılmadı, ifadelerine dahi başvurulmadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HGS kaynaklı icra takipleriyle ilgili gündeme gelen yeğeni avukat Serhat Yılmaz'a ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yöneltilen soruları yanıtladı.

Yeğeniyle ilgili iddialar hakkında bilgisi olmadığını ve konuyu kendisine soracağını belirten Yılmaz, herhangi bir aracılık yapmadığını savundu. Yılmaz, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olmadığını ileri sürerek meselenin ahlaki boyutuna ilişkin değerlendirmeyi kamuoyuna bıraktığını söyledi.

Yılmaz: Benim ismimi kullanabilir insanlar

İYİP Samsun Milletvekili Erhan Usta, HGS kaynaklı icra takipleriyle gündeme gelen avukat Serhat Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yeğeni olup olmadığını ve Yılmaz'ın bu durumu ahlaki bulup bulmadığını sordu.

Yılmaz, yeğeninin kendisinden herhangi bir aracılık talebinde bulunmadığını belirterek şu yanıtı verdi:

"Yeğenim ile ilgili bir iddia dile getirildi. Benim kişisel olarak bilgim yok. Öyle bir şey var mı yok mu? Bana gelip, benim böyle bir şey aracılık yapmamı da istemedi. Ama o var mıdır yok mudur ben de kendisine soracağım. Böyle bir şeye ben aracılık yapmadım. Hiçbir zaman da kendi evladıma dahi yapmadım. Benim ismimi kullanabilir insanlar. Ben görmediğim, bilmediğim bir şeye şimdi bir şey diyemem. Ama ben kendimden eminim. Ben böyle bir şeye hiçbir şekilde aracılık yapmadım. Hiç kimseye de 'Şu yatırıma böyle bir şey verin' demedim."

Yılmaz: Bu hukuk dışı bir iş de değil, ahlakiliğine giremem, onun takdirini kamuoyu yapsın

Yeğeninin yürüttüğü icra takiplerinin hukuka aykırı olmadığını savunan Yılmaz, Usta'nın konunun ahlaki boyutuna ilişkin sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bu hukuk dışı bir iş de değil. Onu da söyleyeyim bu arada. Ben ahlakiliğine giremem. Çünkü insanlar bunu hukuk içinde yapıyorlarsa insanlara 'Ahlaklı iş yapıyor, yapmıyor' diyemem. Onun takdirini kamuoyu yapsın. Ben o konuda bir yorum yapmak istemem. Bu insanlar hukuk dışı bir şey yapmıyorlar. Bir defa onun altını çizelim. Ama herkes kendi değerlendirmesini kendisi yapsın."

Herhangi bir kişiye bu tür işlerde aracılık yapmadığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kendi adıma sadece bir yakınımla ilgili değil, bir tek kişiyle ilgili bu konularda bir aracılık yapmış değilim. Tavsiye etmiş değilim. 'Bunu yapın' demiş değilim. Bu kadarını söyleyebilirim."

HGS kaynaklı icra takiplerinde vekalet ücretlerine üst sınır gündemde

HGS kaynaklı icra takiplerinde yaşanan sorunlara ilişkin kendi başkanlığında birkaç toplantı düzenlendiğini ve bu toplantıların devam edeceğini belirten Yılmaz, mevcut sistemin yurttaşlara ek mali yük getirdiğini kabul etti.

Devletin işlettiği otoyollar ile kamu-özel işbirliği modeliyle işletilen otoyollardaki alacakların farklı yöntemlerle tahsil edildiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Belli bir seviyeye kadar sistem aynı gidiyor. Bir seviyeden sonra devletin cezaları kamu alacağına dönüştüğü için Hazine tarafından takip ediliyor. Şirketlerin alacağı iş de kamu alacağı kabul edilmediği için avukatlar tarafından takip ediliyor. Bu da bir avukatlık masrafı çıkarıyor ortaya ve bu da vatandaşlarımız açısından bir ek yük getiriyor."

Geçiş ihlalleri konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini belirten yurttaşların şikayetleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bilgilendirme kanallarını çeşitlendirmesine karar verildiğini aktaran Yılmaz, e-Devlet dahil çeşitli kanallar üzerinden yurttaşların bilgilendirileceğini söyledi.

Yüksek vekalet ücretlerine ilişkin farklı seçeneklerin değerlendirildiğini belirten Yılmaz, vekalet ücretlerine üst sınır getirilmesinin veya alacakların avukatlar yerine Hazine tarafından takip edilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Bu seçeneklere ilişkin henüz bir karar alınmadığını ifade eden Yılmaz, "Önümüzdeki günlerde bütün bunları ilgili kurumlarımızda değerlendireceğiz ve bu konuda vatandaşımızın hukukunu koruyan bir anlayış içinde, hukuk çerçevesinde yine ve sözleşme hukuku çerçevesinde ne yapabileceksek buna da bakacağız" dedi.

HGS soygununun arkasındaki öykü soL TV'de

Ulaştırma eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu şirketinin CEO'su.

BDDK Başkanlığından istifa eden Şahap Kavcıoğlu'nun oğlu da otoyol işleten şirketin avukatı. İcra davalarını da o açıyor.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu Avukat Ahmet Nuri Elvan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun işletmecisi olan ERG Otoyol Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi'nin geçiş ihlali kaynaklı icra dosyalarının vekilliğini üstlenmiş.

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