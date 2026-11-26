Fon vurguyla bağlantılı isimlerin HGS'de de bir vurguna imza attığı ortaya çıkmıştı.

Şirketlerin işlettiği otoyollardan geçerken HGS hesabı olmayan ya da arıza nedeniyle geçişi ücretlendirilemeyen yurttaşlara, bir grup avukatın ceza bedelinin onlarca kat fazlasını borç çıkardığı anlaşılmıştı.

Yeni Yol Grubu, HGS ödemeleri, icra süreçleri ve otoyol işletmecilerinin görevlendirdiği hukuk büroları hakkındaki suçlamaların araştırılması için Meclis'e önerge verdi.

Yeni Yol Grubu Milletvekili Selçuk Özdağ, geçiş ücretleri tahsil edilemeyen ya da borçları sisteme geç yansıyan sürücülerin aylar sonra yüksek tutarlı icra bildirimleriyle karşılaştığını söyledi. Özdağ, 1000 liralık geçiş borcunun 6 bin 385 liraya, 70 bin liralık borcun ise 800 bin liraya çıktığı örneklerini verdi.

Vatandaşlara 15 günlük ödeme süresi tanındığını ancak bu dönemde borçların e-Devlet’te görünmediğini veya bildirim yapılmadığını belirten Özdağ, PTT ve şirketlerin bildirim yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi. Bakanın 2025’te 25 bin dosyanın incelendiği yönündeki açıklamasını eleştiren Özdağ, HGS borçları nedeniyle başlatılan icra takiplerini yürüten avukatların kim olduğunun ve siyasi bağlantılarının açıklanmasını istedi.

Meclis araştırması önergesi, Genel Kurul’daki oylamada AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi.

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