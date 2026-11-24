Fon vurgunun ardından bağlantılı isimlerin HGS vurgununa da karıştığı ortaya çıkmıştı.

Şirketlerin işlettiği otoyollardan geçerken HGS hesabı olmayan ya da arıza nedeniyle geçişi ücretlendirilemeyen yurttaşlara, bir grup avukatın ceza bedelinin onlarca kat fazlasının borç çıkardığı anlaşılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün Meclis'te yaptığı açıklamada "Yasal takibi durdurduk. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz" dedi.

İşlemler durdurulsa, ödemeler iade edilse de vurgunu tezgahlayanlar hakkında hâlâ herhangi bir cezai işlem yapılmadı.

Dümen nasıl işliyordu?

Önce yap-işlet-devret modeliyle patronlara teslim edilen otoyollara gişeler kuruluyor, buralardan geçen araçlardan ödeme alınıyor. HGS hesabınız yoksa ya da teknik bir arıza varsa plakanıza ceza kesiliyor, bu ceza 15 gün içinde ödenemezse 4 kata kadar artırılıyor. Sonra da bu ağır cezayı ödeyemeyen yurttaşların karşısına hukuk firmaları çıkarılıyor, avukat ve icra bedeliyle daha da katlanan ceza bu şekilde tahsil ediliyor.

Yani vergilerimizle yol yapılmıyor, vergilerimizle karşımıza sırasıyla gişeler, şirketler ve icra daireleri çıkarılıyor.

Buraya kadar bir yenilik yok, yıllardır devam eden bir soygun düzeneği bu. Krizin patlama noktasına varmasına neden olan şey, fon vurgunu ile HGS vurgunu arasındaki paralellikler.

Nedir onlar? Bir daha hatırlatalım.

Fon vurgunu sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlığından istifa eden, hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Şahap Kavcıoğlu'nun oğlu otoyol işleten şirketin avukatı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun işletmecisi olan şirketin geçiş ihlali kaynaklı icra dosyalarının vekilliğini üstlenen isim. Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da, iddialara göre HGS borçlarının icradan takibini yapan isimlerden biri. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Kuzey Marmara Otoyolu şirketinin CEO'su.

Son olarak ortaya çıkan bilgiye göre, AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun avukat yeğeni de Anadolu Otoyolu'nun icra avukatlarından biri.

Bunlar şu ana kadar ismi gündeme gelenler, dahası olduğu da kesin... Kısacası ortada hemen her başlıkta organize şekilde elini halkın cebine atan bir şebeke var.

Sadece görünen bağlantılarıyla dahi iktidar cephesinin halkı patronlarla birlikte nasıl soyduğunu ortaya koyan bu ağda yer alan isimlere ilişkin aradan günler geçmesine rağmen somut tek bir adım atılmadı.

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