Yıllardır bu düzenin halka anlattığı bir masal vardı: "Vergileriniz size yol, su ve köprü olarak geri dönüyor" diye.

Şimdi su başlı başına büyük bir fatura soygunu olarak, yol ve köprü ise patronlara kıyak, halka HGS vurgunu olarak dönüyor.

AKP iktidarının otoyollar üzerinden halkı soyarak kurduğu saadet zinciri, fon vurgununun artçısı olarak geçtiğimiz hafta gündeme geldi.

Düzenek kabaca şöyle işliyor:

Önce yap-işlet-devret modeliyle patronlara teslim edilen otoyollara gişeler kuruluyor, buralardan geçen araçlardan ödeme alınıyor. HGS hesabınız yoksa ya da teknik bir arıza varsa plakanıza ceza kesiliyor, bu ceza 15 gün içinde ödenemezse 4 kata kadar artırılıyor. Sonra da bu ağır cezayı ödeyemeyen yurttaşların karşısına hukuk firmaları çıkarılıyor, avukat ve icra bedeliyle daha da katlanan ceza bu şekilde tahsil ediliyor.

Yani vergilerimizle yol yapılmıyor, vergilerimizle karşımıza sırasıyla gişeler, şirketler ve icra daireleri çıkarılıyor.

Buraya kadar bir yenilik yok, yıllardır devam eden bir soygun düzeneği bu. Krizin patlama noktasına varmasına neden olan şey, fon vurgunu ile HGS vurgunu arasındaki paralellikler.

Nedir onlar? Bir daha hatırlatalım.

Fon vurgunu sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlığından istifa eden, hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Şahap Kavcıoğlu'nun oğlu otoyol işleten şirketin avukatı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun işletmecisi olan şirketin geçiş ihlali kaynaklı icra dosyalarının vekilliğini üstlenen isim. Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da, iddialara göre HGS borçlarının icradan takibini yapan isimlerden biri. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Kuzey Marmara Otoyolu şirketinin CEO'su.

Son olarak ortaya çıkan bilgiye göre, AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun avukat yeğeni de Anadolu Otoyolu'nun icra avukatlarından biri.

Bunlar şu ana kadar ismi gündeme gelenler, dahası olduğu da kesin... Kısacası ortada hemen her başlıkta organize şekilde elini halkın cebine atan bir şebeke var.

Peki, esas meseleye gelelim... Tüm bu vurgun ağının gözler önüne serilmesi sonrası neler oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulacağını açıkladı. Uraloğlu, yeni bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hepsi bu…

Sadece görünen bağlantılarıyla dahi iktidar cephesinin halkı patronlarla birlikte nasıl soyduğunu ortaya koyan bu ağda yer alan isimlere ilişkin aradan günler geçmesine rağmen somut tek bir adım atılmadı.

Yeni düzenleme yapılacağı söylendi ancak daha düne kadar icralarla yurttaşların parasını cebe indiren şirketlere dair bir adım atılıp atılmayacağı açıklanmadı. Başlatıldığı söylenen soruşturma kapsamında adı geçen AKP’lilere ilişkin hiçbir ciddi adım atılmayacağını ise fon vurgunu soruşturmasının seyri gösteriyor zaten… Kısacası fon vurgununun artçısı olarak gündeme gelen HGS vurgunu da "göstermelik" açıklamalarla, "soruşturulacak" cümleleriyle geçiştirilecek. Cebe indirilen paralar patronların ve AKP'li yandaşlarının yanlarına kâr kalacak.

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