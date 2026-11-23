"Kamu-Özel İşbirliği" adı verilen model, AKP'li yıllarda devletin altyapı yatırımlarından elini eteğini çekmesinin kılıfı haline geldi.

Özelleştirme hamleleriyle yetinmeyen iktidar, bu sayede ulaştırmadan sağlığa gelecekteki kamu hizmetlerini de piyasalaştırmanın yolunu buldu, özelleştirmeyi sonu gelmeyen bir süreç haline getirdi. "Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak" diyerek pazarlanan model Hazine'nin sırtındaki en büyük kamburlardan biri oldu.

"Garanti ödemesi", "kur farkı", "fiyat farkı" gibi kalemler adı altında müteahhitlerin kasalarına her yıl on milyarca lira transfer ediliyor.

Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü denetim raporu soygunun güncel boyutunu ortaya çıkardı.

Rapora göre 2025'te köprü ve otoyollardan şirketlere söz verilen sayıda araç geçmediği için aradaki 85 milyar liralık fark kamu kasasından ödendi.

Aynı yıl boyunca kamuya ait yol, köprü ve tünel ücretlerinden elde edilen gelir 23 milyar lira oldu. Gişeden giren her 1 liraya karşılık, garantili projelerin işletmecilerine yaklaşık 3,6 lira ödendi.

Öte yandan müteahhitlere ödenen tutarın yanında devede kulak kalan bu gelirin daha da düşürülmesi için hazırlıklar sürüyor. Boğaz köprüleri ve bir dizi otoyolun özelleştirmesi için holdinglerle görüşülüyor.

Ödedenler ödeneceklerin teminatı

KGM bilançosu yükün bundan da büyük olduğunu gösteriyor. Şirketlere önümüzdeki yıllarda garanti kapsamında ödeneceği tahmin edilen tutar tam 672 milyar lira.

Bütçe teklifleri de bu yükün azalmayacağını söylüyor. KGM'nin neredeyse tamamı garanti ödemelerinden oluşan cari transfer kalemi 2025 bütçesinde 94 milyar, 2026'da 101 milyar liraydı. 2027 bütçe teklifinde bu kalem 134 milyar liraya çıkarıldı. Teklifteki projeksiyona göre rakam 2028'de 165 milyar liraya ulaşacak.

Yol çalışmaları denetlenmiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün rutin yol bakım-onarım ve kar-buzla mücadele işlerinde ciddi bir kontrol açığı tespit edildi.

Sayıştay raporunda, 17 bölge müdürlüğündeki bakım birimlerinin denetlediği işlerde yama ve serme gibi bazı imalatların teknik ve sözleşme şartlarına uygun yapılmadığı, imalatın yapıldığı yerler arasında farklılıklar bulunduğu ve kayıtların defterlere doğru işlenmediği belirtildi. Birimlerde yeterli personel olmadığı, kontrol görevlilerinin işin başında yeterince bulunamadığı kaydedildi.

Raporda yer alan personel tablosu bu tespiti destekliyor. KGM'de 2023'te 27 bin 148 kişi çalışırken bu sayı 2025 sonunda 25 bin 130'a düştü. Aynı dönemde işçi sayısı 20 bin 74'ten 18 bin 283'e indi.

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