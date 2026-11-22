Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır” diye belirtti.

“Hiç kimsenin, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşları haksız borç yükü altında bırakamayacağını” öne süren Gürlek, “vatandaşların haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini” kaydetti.

İcra takipleri durdurulmuştu

AKP’nin yap-işlet-devlet modeliyle yaptığı ve geçişlerde yüksek ücret ödenen köprü ve yollarda bir de paralel saadet zinciri oluşturulduğu ortaya çıkmıştı.

AKP’li bakanların yakınlarına ait özel şirketlerin avukatlık ücreti adı altında milyonlarca lira kazanç elde ettiğine yönelik şikayetlerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu önceki gün yaptığı açıklamada özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulacağını, bu uygulamanın yeniden düzenleneceğini duyurmuştu.

HGS vurgununun ardındaki isimler

HGS soygununun ardındaki öyküyü soL TV anlatmıştı: Eski Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu şirketinin CEO’su. BDDK Başkanlığı’ndan istifa eden Şahap Kavcıoğlu'nun oğlu da otoyol işleten şirketin avukatı. İcra davalarını da o açıyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu Avukat Ahmet Nuri Elvan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun işletmecisi olan ERG Otoyol Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi'nin geçiş ihlali kaynaklı icra dosyalarının vekilliğini üstlenmiş.

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