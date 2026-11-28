Holdinglerin kârlarına kâr kattığı, iktidar temsilcilerinin fonlarla vurgunlarına vurgun kattığı yoksulluk üreten bu düzene karşı bugün önemli bir buluşma var.

Sendikaların çağrısıyla başlayan, 130’un üzerinde siyasi parti ve kitle örgütünün desteğiyle örgütlenen “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı” miting, Kartal Meydanı’nda düzenlenecek.

Saat 13.00’de başlayacak miting için sendikalar ve siyasi partiler 12.00’de toplanma ve yürüyüş çağrıları yaptı.

Uzun süredir ülkenin vurgun ve yoksulluğu konuştuğu tabloya karşı işçi sınıfının karşı çıkışı açısından önemli bir adım olacak miting öncesi son dönemdeki işçi direnişleriyle ses getiren Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın çeşitli direniş ağlarından mitinge katılım çağrıları geldi.

TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural ise soL’a yaptığı açıklamada, "Patronlardan hesap sormak için emekçilerin bir araya gelmesi, kol kola girmesi her şeyden daha önemli. Bu ülkede işçiler var ve patronların enselerindeler. Bütün işçileri Kartal'da yapılacak işçi mitingine davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan TKP, miting öncesi İstanbul’un 34 ayrı noktasında buluşma çağrısı yaparak otobüs kalkış noktalarını duyurdu.

İşçi sınıfının yoksulluğa, işsizliğe, emek düşmanlığına karşı gücünü göstereceği günde, tüm emekçileri Kartal Meydanı’ndaki buluşmaya çağırıyoruz.

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