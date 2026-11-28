Bilim insanları, yazarlar, gazeteciler ve sanatçılar, 29 Kasım’da İstanbul Kartal Meydanı’nda “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı” başlığıyla düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yaptı.

Çağrıcılar arasında Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Taner Timur, Prof. Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Aziz Konukman, Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Prof. Dr. Kayıhan Pala yer alıyor.

DİSK’e bağlı sendikaların öncülüğünde düzenlenen, çok sayıda emek-meslek örgütü ve siyasi partinin desteklediği miting, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Kartal Meydanı’nda yapılacak.

İmza metninde şu ifadeler yer aldı:

“DİSK’e bağlı sendikalar ile emek ve demokrasi güçlerinin 29 Kasım’da Kartal’da yapacağı mitingde biz de varız. İnsanca ücret, adil vergi, güvenceli iş ve sendikal özgürlük talepleri bizim de taleplerimizdir. Ülkemizde demokratik bir gelişimin ancak her kesimden, her meslekten emekçinin örgütlenmesi ve mücadelesiyle gerçekleşebileceğini görüyoruz ve bu yöndeki çabaları destekliyoruz. Kartal Mitingi’nin ortaya çıkaracağı toplumsal gücün önemine inanıyoruz. Tüm duyarlı kesimleri mitinge katılmaya çağırıyoruz.”