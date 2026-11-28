İmza sayısı 350'ye yükseldi: Bilim insanları, aydınlar, sanatçılar 29 Kasım'da Kartal'a çağırıyor
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 28.11.2026 , 17:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 , 17:58
Bilim insanları, yazarlar, gazeteciler ve sanatçılar, 29 Kasım’da İstanbul Kartal Meydanı’nda “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı” başlığıyla düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yaptı.
Çağrıcılar arasında Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Taner Timur, Prof. Dr. İzzettin Önder, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Aziz Konukman, Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Prof. Dr. Kayıhan Pala yer alıyor.
Saat 13.00’te Kartal Meydanı'nda
DİSK’e bağlı sendikaların öncülüğünde düzenlenen, çok sayıda emek-meslek örgütü ve siyasi partinin desteklediği miting, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Kartal Meydanı’nda yapılacak.
İmza metninde şu ifadeler yer aldı:
“DİSK’e bağlı sendikalar ile emek ve demokrasi güçlerinin 29 Kasım’da Kartal’da yapacağı mitingde biz de varız. İnsanca ücret, adil vergi, güvenceli iş ve sendikal özgürlük talepleri bizim de taleplerimizdir. Ülkemizde demokratik bir gelişimin ancak her kesimden, her meslekten emekçinin örgütlenmesi ve mücadelesiyle gerçekleşebileceğini görüyoruz ve bu yöndeki çabaları destekliyoruz. Kartal Mitingi’nin ortaya çıkaracağı toplumsal gücün önemine inanıyoruz. Tüm duyarlı kesimleri mitinge katılmaya çağırıyoruz.”
Çağrı metnine imza atan isimler şöyle:
Abdullah Aysu · Tarım yazarı
Ahin Aslan · Gazeteci
Ahmet Elhan · Fotoğrafçı
Ahmet Güneş · Gazeteci, yazar
Ahmet İnce · Yazar
Ahmet Kale · Yayıncı
Ahmet Makal · Akademisyen
Ahmet Selim Kaynak · Müzik editörü
Ahmet Ümit · Yazar
Ali Cancı · DİSK eski Genel Başkan yardımcısı
Ali Ekber Doğan · Akademisyen, yazar
Ali Fuat Aydın · Müzisyen
Ali Özkesen · Akademisyen
Ali Rıza Aydın · Anayasa Mahkemesi eski raportörü, soL portal yazarı
Ali Somel · Akademisyen
Ali Ufuk Arıkan · Gazeteci, SoL Haber Genel Yayın Yönetmeni
Altay Öktem · Şair
Arda Kavaklıoğlu · Oyuncu
Arda Sarıgün · Yönetmen
Aslı Ceren Bozatlı · Yazar
Aslı İnanmışık · Gazeteci
Aslı Menaz · Oyuncu
Aslı Odman · Akademisyen
Ataol Behramoğlu · Şair-yazar
Atilla Özsever · Gazeteci, yazar
Ayşegül Devecioğlu · Yazar
Ayşen Şahin · Yazar
Aziz Çelik · Akademisyen
Aziz Konukman · Akademisyen
Barış Atay · Tiyatro oyuncusu
Barış Işık · Akademisyen
Barış Terkoğlu · Gazeteci, yazar
Barkın Asal · Akademisyen
Bekir Erdem Öz · Oyuncu
Berkant Gültekin · Gazeteci
Berna Balkaya · Sanat danışmanı, yazar
Berna Güler · Akademisyen
Betül Kanbolat · Yazar
Betül Urhan · Akademisyen
Beyza Üstün · Akademisyen
Burak Çetiner · Akademisyen
Burak Ülgen · Müzik emekçisi
Burhanettin Kaya · Akademisyen, psikiyatrist
Bülent Özdoğan · Gazeteci
Cahit Berkay · Müzisyen
Can Atalay · Hukukçu, mahpus milletvekili
Can Şafak · Araştırmacı, yazar
Canan Özcan · Akademisyen
Canol Kocagöz · Karikatürist
Cem Eroğul · Akademisyen
Cemal Polat · Hukukçu
Cemil Aksu · Yazar
Cenk Güray · Akademisyen, müzisyen
Cenk Saraçoğlu · Akademisyen
Ceyhun Güler · Akademisyen
Cezmi Baskın · Oyuncu
Cuma Boynukara · Yazar
Çağatay Tarhan · Akademisyen
Çağla Ünlütürk · Akademisyen
Çağrı Kınıkoğlu · Yönetmen
D. Barış Şen · Akademisyen
Dengin Ceyhan · Müzisyen
Deniz Bakır · Gazeteci
Deniz Demirdöğen · Hukukçu
Deniz Tuncer · Müzisyen
Denizcan Kutlu · Akademisyen
Dertli Divani · Şair, ozan
Didem Doğan · Psikoterapist, yazar
Dilek Karen · Yazar, heykeltraş
Dilek Yılmaz · Yazar
Doğan Ergin · Gazeteci, yazar
Duygu Türk · Akademisyen
Ebru Aylar · Akademisyen
Ecehan Balta · Akademisyen
Ege Mehmet Akman · Akademisyen
Elif Demir · Akademisyen
Elif Ilgaz · Gazeteci
Emin İgüs · Müzisyen
Emir Aydoğan · Akademisyen
Emirali Karadoğan · Akademisyen
Emirali Türkmen · Yayıncı
Emre Gürcanlı · Akademisyen
Emre Zeytinoğlu · Ressam
Ender İmrek · Yazar
Ender Öndeş · Yazar
Ender Yiğit · Oyuncu
Enes Kablan · Akademisyen
Engin Turgut · Şair
Ercüment Gürçay · Radyo Programcısı
Erdal Erzincan · Müzisyen
Erdal Güney · Müzisyen, yazar
Erdoğan Aydın · Yazar
Erinç Yeldan · Akademisyen
Erol Ekici · DİSK eski Genel Başkanı
Ertuğrul Bilir · Yazar
Ertuğrul Oruç · Hekim
Eşber Yağmurdereli · Yazar, şair
Fahrettin Engin Erdoğan · Grafiker
Faik Bulut · Yazar
Fatih Özakoğlu · Müzisyen
Fatih Yaşlı · Akademisyen, yazar
Fatma Savaş · Heykeltıraş
Feray Köksal · Hukukçu
Ferda Koç · Yazar, sendikacı
Feyyaz Yaman · Ressam
Fırat Karçal · Akademisyen
Figen Şakacı · Yazar
Fuat Ercan · Akademisyen
Gaye Boralıoğlu · Yazar
Gökhan Aktemur · Dramaturg
Gökhan Kazbek · Gazeteci, soLTV Genel Yayın Yönetmeni
Gönül Göze · Gazeteci, yazar
Gözde Somel · Akademisyen
Gözde Şeker Fırtına · Gazeteci
Gülcan Altan · Müzisyen
Günselin Seda Çetinkaya · Müzisyen
Gürşat Özdamar · Yazar, yönetmen
Güven Gürkan Öztan · Akademisyen
Hakan Güneş · Akademisyen
Hakan Koçak · Akademisyen
Hakan Mıhçı · Akademisyen
Hakan Tahmaz · Yazar
Halil Özen · Gazeteci
Haluk Polat · Müzisyen
Hamit Demir · Tiyatro oyuncusu, yönetmen
Hande Ceylan · Akademisyen
Hasan Cömert · Akademisyen
Hatice Özbay · Gazeteci, yazar
Haydar Ergülen · Şair
Hayri Erdoğan · Yayıncı
Hayri Kozanoğlu · Akademisyen
Hülya Kendir · Akademisyen
Hürrem Sönmez · Hukukçu
Hüseyin Sarı · Akademisyen
İbrahim Aydın · Gazeteci
İbrahim Kaboğlu · Hukukçu, akademisyen
İbrahim Şimşek · Seramik Sanatçısı
İbrahim Varlı · Gazeteci, yazar
İdris Akyüz · Gazeteci
İlkay Akkaya · Müzisyen
İlke Bereketli · Akademisyen
İlke Kızman · Müzisyen
İlker Dalgar · Akademisyen
İlker Yaşar · Gazeteci
İrfan Değirmenci · Gazeteci
İsmail Hakkı Demircioğlu · Müzisyen
İsmail Hakkı Tombul · KESK eski Genel Başkanı
İsmail Tutoğlu · Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu eski Genel Başkanı
İsmet Akça · Akademisyen
İsmet Orhan · Gazeteci
İzzet Mert Ertan · Akademisyen
İzzettin Önder · Akademisyen
Jülide Kural · Oyuncu
Kadir Akın · Araştırmacı, yazar
Kanat Gürün · Akademisyen
Kayıhan Pala · Hekim, akademisyen
Kemal Aydoğan · Yönetmen
Kemal Aytaç · Hukukçu
Kemal Kahraman · Müzisyen
Kerem Fırtına · Oyuncu
Kıvanç Eliaçık · Yazar
Kıvanç Sezer · Yönetmen
Korkut Akın · Yönetmen, yazar
Korkut Boratav · İktisatçı, akademisyen
Korkut Canpolat · Hekim, ressam
Kurtar Tanyılmaz · Akademisyen
Kutlu Dane · Akademisyen
Kuvvet Lordoğlu · Akademisyen
Levent Dölek · Akademisyen
Levent Karaoğlu · Fotoğrafçı
Levent Tüzel · Hukukçu
Levent Ülgen · Oyuncu
Mahmut Balpetek · Araştırmacı, yazar
Mahmut Wenda Koyuncu · Küratör, sanat eleştirmeni
Manolya Maya · Oyuncu
Mazlum Çetinkaya · Yazar
Mazlum Çimen · Müzisyen
Mehmet Altun · Yazar
Mehmet Atay · DİSK eski Genel Sekreteri
Mehmet Bona · Akademisyen
Mehmet Bozgeyik · KESK eski eş Genel Başkanı
Mehmet Esen · Oyuncu
Mehmet Hakan Demirok · Ressam
Mehmet Horuş · Hukukçu
Mehmet Okuroğlu · Oyuncu
Mehmet S. Aman · Gazeteci, yazar
Mehmet Said Aydın · Yazar
Melih Biçer · Yönetmen
Melih Yeşilbağ · Akademisyen
MeMet Güreli · Ressam
Menderes Samancılar · Oyuncu
Merve İleri · Tiyatro sanatçısı
Mesut Gülmez · Akademisyen
Mete Yolaş · Yazar
Metin Coşkun · Oyuncu
Metin Kahraman · Müzisyen
Metin Özuğurlu · Akademisyen
Metin Yeğin · Yönetmen
Murat Birdal · Akademisyen
Murat Cemal Yalçıntan · Akademisyen
Murat Güner · Müzisyen
Murat Özveri · Hukukçu, yazar
Murat Yaykın · Yazar, sinema yönetmeni
Mustafa Büyüksipahi · Gazeteci, 12Punto Genel Yayın Yönetmeni
Mustafa Durmuş · Akademisyen
Mustafa Kemal Coşkun · Akademisyen
Mustafa Kemal Erdemol · Gazeteci, yazar
Mustafa Kemal Gümüş · Akademisyen
Mustafa Köz · Yazar
Mustafa Sönmez · İktisatçı
Müge İplikçi · Yazar
Müge Saut Süs · Tiyatrocu
Nazım Alpman · Gazeteci, yazar
Nazım S. Fırat · Fotoğrafçı
Nazır Kapusuz · İktisatçı
Necdet Okcan · Hukukçu
Necmettin Çobanoğlu · Oyuncu
Necmiye Alpay · Yazar
Nejla Kurul · Eğitim bilimci, yazar
Nesteren Davutoğlu · İletişimci
Nevzat Karakış · Müzisyen
Nevzat Süs · Tiyatrocu
Nihat Behram · Şair
Nur Sürer · Oyuncu
Nuray Sancar · Gazeteci, yazar
Nursen Bilgin K. · Fotoğraf sanatçısı, hekim
Oğuz Oyan · Akademisyen
Okan Toygar · Akademisyen, hekim
Olgu Ülkenciler · Ressam
Onur Akın · Müzisyen
Onur Can Taştan · Akademisyen
Onur Hamzaoğlu · Hekim, akademisyen
Onurkan Avcı · Gazeteci
Orhan Alkaya · Yazar, oyuncu
Orhan Aydın · Oyuncu
Orhan Gökdemir · Gazeteci, yazar
Orkun Saip Durmaz · Akademisyen
Ozan Çoban · Müzisyen
Ömer Ceylan · Akademisyen
Ömer Furkan Özdemir · Akademisyen
Ömür Çınar Elçi · Akademisyen
Önder Özdemir · Yazar
Özcan Yaman · Fotoğraf sanatçısı
Özgün Çoban · Oyuncu
Özgür Korkmazgil · Ressam
Özgür Müftüoğlu · Akademisyen
Özgür Narin · Akademisyen
Özgür Orhangazi · Akademisyen
Özlem Özkan · Akademisyen
Pınar Ecevitoğlu · Akademisyen
Pınar Yıldırım · Oyuncu
Ragıp İncesağır · İletişimci
Reis Çelik · Yönetmen
Remzi Dilli · Millî basketbolcu
Rıdvan Budak · DİSK eski Genel Başkanı
Sabri Öncü · İktisatçı
Sami Evren · KESK eski Genel Başkanı
Sedat Şenoğlu · Yazar
Selen Kartay · Tiyatrocu
Semih Gümüş · Yazar, yayıncı
Semir Arslanyürek · Yönetmen
Senan Kara · Oyuncu
Serkan Öngel · Akademisyen
Servet Özcan · Hekim
Seyhan Erdoğdu · Akademisyen
Sezai Sarıoğlu · Yazar
Sibel Köklü · Gazeteci, yazar
Suavi · Müzisyen
Sungur Savran · Araştırmacı, yazar
Süleyman Çelebi · DİSK eski Genel Başkanı
Süleyman İleri · Şair
Süreyya Algül · Akademisyen
Şakir Sağlam · Sanat eğitimcisi
Şener Bayar · Hukukçu
Şükrü Erbaş · Şair, yazar
Taner Güven · Ressam
Taner Timur · Tarihçi
Tansel Erbil · Akademisyen
Tül Akbal · Akademisyen
Uğur Koç · Gazeteci
Ulaş Özer · Müzisyen
Ulaş Taştekin · Akademisyen
Ümit Akçay · Akademisyen
Ümit Şenesen · Akademisyen, yazar
Ünmüşşen Ünlü Gürsoy · Akademisyen, müzisyen
Vedat Sakman · Müzisyen
Vedat Yıldırım · Müzisyen
Volkan Yılmaz · Müzisyen
Yaşar Aydın · Gazeteci
Yaşar Morpınar · Müzisyen
Yelda Koçak · Hukukçu
Yezdan Çelebi · Akademisyen
Yıldıray Ozan · Akademisyen
Yiğit Günay · Gazeteci
Yiğit Özatalay · Müzisyen
Yücel Demirer · Akademisyen
Yüksel Akkaya · Akademisyen
Yüksel Taşkın · Akademisyen
Zafer Arapkirli · Gazeteci
Zafer Aydın · Araştırmacı, yazar
Zafer Devrim Erden · Tiyatro oyuncusu
Zafer Köse · Yazar
Zeki Kılıçarslan · Hekim, akademisyen
Zelal Beyaz Karçal · Akademisyen
Zeynep Ağdemir · Akademisyen
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