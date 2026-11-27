Ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP iktidarının, holdingler ve tarikatlar düzeninin yol açtığı sömürüye, hayat pahalılığına, eşitsizliklere ve savaş kışkırtıcılığına karşı emekçiler ayağa kalkıyor.

29 Kasım'da Kartal'da “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı” başlığıyla düzenlenecek miting öncesinde TKP'den yapılan açıklamada, sömürü düzeni karşısında işçi sınıfının çaresiz olmadığı vurgulanarak “Yoksulluk alın yazısı değil, kapitalizmin gerçeğidir” ifadelerine yer verildi.

Saat 12.00’de Başak Marmaray durağı önündeki buluşma öncesinde TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve PE Temsilcisi Selahattin Kural soL TV’ye konuşarak tüm İstanbullulara çağrıda bulundu.

Miting çağrısı soL TV Haber Bülteni'nde:

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