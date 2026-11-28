29 Kasım'da Kartal'da yapılacak “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı” mitingi için tüm İstanbullulara çağrıda bulunan Türkiye Komünist Partisi, otobüs kalkışı ve buluşma için belirlenen 34 noktayı duyurdu.