TKP, 29 Kasım mitingi için buluşma noktalarını duyurdu: 'İşçi sınıfı Kartal’da buluşuyor!'
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 28.11.2026 , 21:46
Ülkeyi uçuruma sürükleyen AKP iktidarının, holdingler ve tarikatlar düzeninin yol açtığı sömürüye, hayat pahalılığına, eşitsizliklere ve savaş kışkırtıcılığına karşı emekçiler ayağa kalkıyor.
29 Kasım'da Kartal'da “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı” başlığıyla düzenlenecek miting öncesinde Türkiye Komünist Partisi otobüs kalkış ve buluşma noktalarını duyurdu.
TKP korteji için saat 12.00’de Başak Marmaray durağı önünde bir araya gelinecek.
Otobüs kalkış ve buluşma noktaları:
Ataşehir · 11.00 TKP İçerenköy Semt Evi
Avcılar · 09.30 Avcılar Metrobüs Durağı
Bahçelievler · 10.30 Bahçelievler Metrobüs Durağı
Bağcılar · 10.00 Meydan (LC Waikiki önü)
Bakırköy · 10.30 Bakırköy Marmaray Durağı
Beşiktaş · 10.30 Cihannüma Mahallesi, Barbaros Bulvarı İETT Durağı (Levent yönü)
Beykoz · 10.30 Barbaros Caddesi Paşabahçe İETT Durağı
Beylikdüzü · 09.30 Beylikdüzü Belediye Durağı
Beyoğlu · 10.00 TKP Tarlabaşı Semt Evi
Beyoğlu · 10.30 Okmeydanı Semt Evi
Esenyurt · 09.00 TKP Esenyurt İşçi Evi
Fatih · 10.30 Yenikapı Marmaray Durağı
Gaziosmanpaşa · 10.30 Spor Tesisi Durağı
Gaziosmanpaşa · 10.15 Gaziosmanpaşa Meydanı
Kadıköy · 11.00 TKP Hasanpaşa Semt Evi
Kadıköy · 11.00 Söğütlüçeşme Marmaray
Kadıköy · 11.00 Bostancı Marmaray
Kadıköy · 11.00 Göztepe Marmaray
Kağıthane · 10.00 TKP Gültepe Semt Evi
Kartal · 11.30 TKP Cumhuriyet Semt Evi
Küçükçekmece · 10.00 Arenapark AVM önü
Küçükçekmece · 10.30 Sefaköy Arel Üniversitesi önü
Maltepe · 11.15 Maltepe Marmaray
Pendik · 10.00 Kurtköy Metro Durağı
Sancaktepe · 10.30 TKP Sarıgazi Semt Evi
Sarıyer · 10.30 Hacıosman Metro
Sultangazi · 10.00 TKP Gazi Semt Evi
Şişli · 10.00 Şişli Metro
Şişli · 10.00 Kurtuluş Akbank önü
Tuzla · 11.30 Gürsel Sokak
Tuzla · 11.45 İçmeler Köprüsü
Ümraniye · 10.45 Yamanevler Metro Çıkışı (Canpark AVM önü)
Üsküdar · 11.00 TKP İcadiye Semt Evi
Üsküdar · 11.15 TKP Selimiye Semt Evi
İletişim: 0530 688 60 75
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