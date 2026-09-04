Böyle olur yağmacıların Nâzım anması: Patronlar, kent yöneticileri, AKP'liler İzmir'de kol kola girdi

İzmir'de kentin hafızasında çok önemli yeri olan Enternasyonal Fuarıdef dokuzuncu kez bir sermaye grubunun "sponsorluğunda" düzenleniyordu.

Bu kez, "imaj tazelemeye" çalışan, kentteki yağmasının üzerini örtmeye çabalayan Folkart, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle (İzBB) yaslanarak kömünist şair Nâzım Hikmet'i sahiplenmeye kalktı. Kültürpark Atlas Pavyonu’nda "Romantika" isimli Nâzım Hikmet sergisi dün açıldı.

Folkart'ın İzmir'i nasıl talan ettiğini, kent suçlarını ve kentin patronların kucağına nasıl itildiğini soL'da Bekâm Örün anlatmıştı.

Söz konusu serginin açılışı Folkart'ın yalnızca kenti değil adeta kentin yönetimini sahiplenmeye kalktığını bir kez daha gösterdi. Açılış, yeni dönemde İzmir'in kimler tarafından, nasıl yönetileceğine ilişkin önemli sinyaller verdi.

Bir kolunda Mesut Sancak, bir kolunda AKP'liler...

CHP'ye iktidar kararıyla "mutlak butlan" kararı çıkmasının ardından apar topar partisinden istifa eden, Özgür Özel'in Yeni Partisi'ne de geçmeyen İzBB Başkanı Cemil Tugay sergiyi Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'tan dinledi.

AKP'ye geçeceği iddiaları gündeme gelen ve bu iddiaları sürekli reddeden Tugay'ın diğer yanında da AKP'li isimler vardı. AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tugay'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de sergideydi.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. Protokol arasında dikkat çeken önemli bir isim de vardı: Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski DEÜ Rektörü Nükhet Hotar. Hotar da Cemil Tugay'ın yakınındaki isimlerdendi.

Adı daha önce Gülen Cemaati'yle anılan, DEÜ'nün tartışmalı kararlarına imza atan eski rektörü ve bir zamanlar Erdoğan'a yakın isimlerden olan Nükhet Hotar uzun süredir İzmir siyasetinde sessizdi. (Soldan ikinci) Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bol bol Nâzım alıntısı, göndermesi yapan Cemil Tugay da, "Büyük bir hikâyenin yüz yıl sonra başladığı yere geri dönüşünün, bir 'eve dönüş' hikâyesine tanık oluyoruz. Bugün açtığımız sergi de adeta İzmir’de açılan bir kapıdan şairin bütün ömrüne doğru çıkılan büyüleyici bir yolculuktur" dedi.

Serginin, ülkemizde usta şair adına açılan "en kapsamlı sergi" olduğunu savundu.

İzBB Başkanı Cemil Tugay Fotoğraf: ANKA Haber Ajansı

Patron Sancak tüccarlığını saklamadı: 'İzmir'de para kazanan bir şirketiz...'

Folkart patronu Mesut Sancak ise konuşmasına Nâzım Hikmet’in “Davet” şiirini okuyarak başladı.

Kentin her adımında şirketinin betonu olan Sancak geçen sene yine İEF kapsamında hayata geçilen Atatürk Sergisi’ni hatırlattı, İzmir’in sanata, kültüre bağlılığını, ilgisini "karşılıksız bırakmak istemediklerini" öne sürdü. Bunu da tüccarlığıyla gerekçelendirdi:

Biz İzmir'de iş yapan, İzmir'de para kazanan, İzmir'de iş üreten şirketlerden bir tanesiyiz. Bu bizim şehre karşı sorumluluğumuzdur. Bir teveccüh değildir. Bundan sonra da buna benzer sergileri yapmaya devam edeceğiz.

Folkart patronu Mesut Sancak Fotoğraf: ANKA Haber Ajansı

AKP'li isimden şaşkınlık yaratan Erdoğan benzetmesi: 'İkisi de şiir okuduğu için hapse atıldı'

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın konuşması sırasındaki benzetmesi pes dedirtti.

Halkın şairi, örgütlü komünist Nâzım'la, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kıyaslayan İnan şöyle dedi:

Bizim genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da sadece bir şiir okuduğundan dolayı hapis yattı. Şiirin, kelimelerin ve düşüncenin bedelini bizzat ödemiş bir siyasi hareketin mensupları olarak bizler, yasakların ve sürgünlerin bu ülkeye ne kadar büyük vakit kaybettirdiğini çok iyi biliyoruz.

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Fotoğraf: ANKA Haber Ajansı

Nâzım'ın itibarına AKP'liler sahip çıkamaz

Yıllar boyunca Nâzım Hikmet için mücadele eden komünistleri görmezden gelen İnan, biraz daha ileri giderek, "1951 yılında elinden alınan vatandaşlığın ayıbına son vermek, tam 58 yıl sonra, 2009 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, yine bizim partimize nasip oldu ve Nâzım Hikmet'e Türk vatandaşlığı iade edildi" diyebildi.

Usta şairi ideolojisizleştirmeye kalkan AKP'li İnan şöyle konuştu:

Bugün bazen birilerinin çıkıp, bu büyük şairi dar bir kalıba sığdırmaya çalıştığını, ona adeta ideolojik bekçilik yaptığını görüyoruz. Büyük şairler, büyük sanatçılar, hayatları boyunca neye inanırlarsa inansınlar, eserlerini verdikten sonra mensubu oldukları halkın ve dilin ortak değerine dönüşürler. Onu sadece belirli bir kesimin anabileceğini iddia etmek, Nâzım'ı bir dünya şairi olmaktan çıkarıp bir 'fraksiyon maskotuna' indirgemektir.

Eyyüp Kadir İnan (ortada) Fotoğraf: Anadolu Ajansı

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