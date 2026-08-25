Sermayenin Nâzım sergisine NHKM'den itiraz: 'İşçi kanının bulaştığı ellerinizi Nâzım’dan çekin!'

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Folkart tarafından düzenlenecek olan "Nâzım Hikmet / Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi" adlı sergiye ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, sermayenin Nâzım Hikmet'i komünist kimliğinden arındırarak yalnızca "romantik bir şair" figürüne indirgemeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, serginin sponsoru olan Folkart ve Sancak ailesinin AKP iktidarı dönemindeki büyümesine ve siyasi ilişkilerine dikkat çekilirken, şirketin İzmir'in silüetini bozan projeleri hatırlatıldı. Folkart inşaatında alınmayan iş güvenliği önlemlerinin ve canları hiçe sayılan işçilerin hatırlatıldığı açıklada, "İşçi kardeşimiz Kudbettin Kırergin, bir Folkart inşaatında alınmayan iş güvenliği önlemleri yüzünden altıncı kattan düşerek yaşamını yitirdi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Folkart'a "İşçi kanının bulaştığı ellerinizi Nâzım’dan derhal çekin!" sözleriyle seslendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “İzmir mavisini Nâzım Hikmet’in özgürlük mavisiyle buluşturuyoruz” açıklamasına tepki gösterilen metinde, doğayı tahrip eden şirketler ile Nâzım'ın dünya görüşünün yan yana gelemeyeceği belirtildi. Şairin politik mücadelesinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye sınıfı yıllardır Nâzım’ı politik mücadelesinden, komünist ve partili kişiliğinden arındırarak onu 'romantik bir şair' figürüne indirgemek istiyor... İşçinin yaşamını değersizleştiren, kenti rant alanına çevirenler Nâzım’ın gelecek umudunu temsil edemez; o umudu ancak reklam malzemesine dönüştürebilir."

Nâzım Hikmet'in İzmir'e 1925 yılında Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) görevlendirmesiyle işçiler arasında örgütlenme faaliyeti yürütmek üzere geldiği hatırlatılan açıklamada, "Nâzım’ı İzmir’e getiren Folkart değil, onu İzmir’de yüz yıldır yaşatan işçi sınıfının mücadelesidir" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kamunun gücünü sermayeye ve inşaat çetelerine peşkeş çekmemesi konusunda uyaran NHKM, sergiye katkı sunan kurumlara ve koleksiyonerlere de açık bir çağrıda bulundu.

Aralarında Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin de bulunduğu kurumlara seslenilen açıklamada şöyle denildi:

"Mirasını korumaya soyunduğunuz Nâzım’ı, mücadelesini ve sanatını yağmacı bir zihniyetin ellerine bırakmayın, kirletilmesine alet olmayın. Katkılarınızın bir sermaye grubunun kurumsal vitrinine dönüştürülmesine izin vermeyin. Bu sergideki katkınızı yeniden değerlendirin ve tutumunuzu kamuoyuyla paylaşın."

Açıklama, "Biz, Nâzım’ın gerçek dostları, üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" sözleriyle sona erdi.

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