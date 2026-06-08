Nâzım Hikmet, Kıranışıklar'da bir çınar gölgesinde anıldı: 'Anısını köyümüzde yaşatmaktan gurur duyuyoruz'

Komünist şair Nâzım Hikmet, dün Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla, hapishane arkadaşı Ahmet Atak’ın memleketi olan Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Kıranışıklar Köyü’nde, aramızdan ayrılışının 63. yılında anıldı.

Nâzım Hikmet’in "Vasiyet" şiirindeki, "Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, öylece gibi de görünüyor, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa taş maş da istemez hani" dizelerinden esinlenilerek 2012 yılında yapılan anıt mezar ve dikilen çınar ağacı, anma programına ev sahipliği yaptı.

Anmada, büyük ustanın şiirlerinden oluşan dinletinin yanı sıra, köyde yapılması planlanan ve köylülerin onay vermediği cezaevi için de bilgilendirme yapıldı.

Nâzım usta Kıranışıklar köylülerinin mücadelesinde yaşıyor

Etkinlikte konuşan TKP Bursa İl Başkanı Samet Topsever, Nâzım Hikmet’in bugün emekçilerin mücadelesiyle yaşamaya devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Nâzım usta fiziksel olarak aramızdan ayrılalı uzun yıllar oldu ama maden işçilerinin direnişinde, patron zorbalığına karşı direnen Sedef Tersanesi işçilerinin mücadelesinde yaşıyor. Bu kış iş bırakan Migros işçilerinin yanında yaşıyordu. Onlara destek veren komünistlerin omuzdaşı olarak Nâzım usta yaşıyor.

TKP Bursa İl Başkanı Samet Topsever

Nâzım Hikmet'in yaşatan bir mücadelenin de Kıranışıklar Köyü’nde verildiğini aktaran Topsever, sözlerine şöyle devam etti:

"Nâzım usta, 61 yıllık ömrünün 12 yılını cezaevinde geçirdi. Kıranışıklar gibi güzel bir köyü yok etmek isteyen sınıfa karşı mücadelesinde nedeniyle kovuşturmalarla ve baskı altında geçirdi hayatını Nâzım usta. Nâzım usta bugün burada. Sermaye diktasına karşı bir mücadelenin ateşini veren Kıranışıklar köylülerinin ve komünistlerin arasında bugün de Nâzım usta var. Ona kimse öldü diyemez.

Biz, Kıranışıklar köylüleriyle bir mücadeleye başladık, onlarla yol arkadaşlığı yaptık. Kıranışıklar köylüleri bugün Türkiye Komünist Partili dostlarını köylerinde ağırlıyor. Bu anma programı birazdan sona erecek. Ancak bu güzel köyü yok etmeye çalışan sermaye diktasına karşı mücadelemiz omuz omuza, kol kola devam edecektir."

'Anısını köyümüzde yaşatmaktan gurur duyuyoruz'

Köy muhtarı Ramazan Ala ise Nâzım Hikmet anıtına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Nâzım Hikmet'in hatırasını yaşatmak ve ona duyduğumuz saygıyı bir kez daha ifade etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şiirleriyle insan sevgisini, umudu ve memleket özlemini dizelerine taşıyan bir şair olan Nâzım Hikmet'in anısını köyümüzde yaşatıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Kıranışıklar Köyü'nde bulunan Nâzım Hikmet anıtı, yalnızca geçmişe duyulan vefanın değil, aynı zamanda kültürümüze sahip çıkma kararlılığımızın da bir simgesidir.

Kıranışıklar Köyü Muhtarı Ramazan Ala

Çınarı büyütenler unutulmadı

Anma programında TKP adına söz alan Rayif Yiğit, Kıranışıklar Köyü’nün tarih boyunca taşıdığı boyun eğmeyen kimliğine dikkat çekti. Köyün 1300’lü yıllarda bir sürgün yeri olarak kurulduğunu belirten Yiğit, bu toprakların köklü bir direniş kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

Anıt mezarın ve çınar ağacının dikim sürecini aktaran Rayif Yiğit, bu projenin dönemin muhtarı Ali Işık ve "Nâzım’ın Bursa Yılları" kitabının yazarı öğretmen Güney Özkılınç ile yürüttükleri ortak bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. 1971 muhtırası döneminde İznik’in Müşküle Köyü’ndeki meşhur Nâzım çınarının jandarma baskısıyla kesilmesinden ilham aldıklarını söyleyen Yiğit, Kıranışıklar'ın bu anıya sahip çıkma iradesini şu sözlerle anlattı:

"Müşküle'de çınarın kesildiğini duyunca bir avukat arkadaşım, 'Sizin köyde olsa o çınarı kimse kesemezdi, bu ağaca en çok siz sahip çıkarsınız' dedi. Bunun üzerine harekete geçtik. O dönem iş gereği Moskova’ya gitmiştim. Nâzım’ın mezarından bir miktar toprak aldım. O toprağı Türkiye’ye getirene kadar gümrükte adeta terörist muamelesi gördüm ama başardım. 15 Ocak 2012'de, kar kış altında Barış Derneği, 68’liler Vakfı ve José Martí Kültür Derneği ile birlikte ilk anmamızı burada yaptık."

Rayif Yiğit konuşmasının sonunda, 2012 yılından bu yana anıt mezarın ve çınar ağacının bakımını üstlenen gizli kahramanları da unutmadı. Köyde suların kesildiği zamanlarda bile evinden bidonlarla su taşıyarak Nâzım’ın çınarını büyüten ve alanın temizliğini gönüllü olarak yapan köylülerden Mustafa Zekai'ye teşekkür edildi.

Nâzım'ın dizeleri Kıranışıklar'da yankılandı

Etkinlikte bölge halkından Ahmet Zekai Yıldız, Nâzım Hikmet için kaleme aldığı şiirlerini okudu. Türkiye Komünist Gençliği adına Umut Özdemir de büyük ustanın şiirlerini seslendirdi.

Etkinliğin ardından Kıranışıklar Köyü'ne yapılması planlanan ancak bölge halkının istemediği cezaevinin arazisinde incelemelerde bulunuldu.

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.