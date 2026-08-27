THTM'den İzmir'deki Nâzım Hikmet sergisine karşı çağrı: 'Emek düşmanı Folkart, Nâzım'dan elini çek'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Edebiyat İnisiyatifi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İzBB) sermaye grubu Folkart ev sahipliğinde açmaya hazırlandığı Nâzım Hikmet sergisine tepki gösterdi.

"İşçi Düşmanı Folkart, Nâzım'dan Elini Çek!" başlıklı bir açıklama yayımlayan inisiyatif, sergiye katkı koyan kişi ve kurumlara desteklerini geri çekme çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığı ve 5 Eylül 2026 tarihinde açılması planlanan “ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi” adlı sergi, komünist şairin siyasi kimliğinin unutturulmaya çalışıldığı gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti.

THTM Edebiyat İnisiyatifi'nin açıklamasında, serginin söyleminden içeriğine kadar Nâzım Hikmet'i depolitize etme amacı taşıdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Serginin adından içeriğine, sergilenecek eserlere kadar söylemi bakımından Nâzım’ı tarihsel bağlamından ve iddiasından koparma, onu verdiği emek kavgasının dışında salt estetik bir figüre dönüştürme amacı taşıdığı açıktır."

'Ne Cemil Tugay’ın ne de FOLKART’ın Nâzım’ı anlatacak haddi vardır'

Açıklamada, İzBB'nin sergideki ortağı Folkart'ın kentteki faaliyetleri ve emek sömürüsü de hatırlatıldı. Şirketin İzmir'in her noktasında diktiği gökdelenlerle halkın yaşam alanlarına hançer sapladığı belirtilen metinde, Folkart'ın emeği sömürmekten, emekçilerin canını hiçe saymaktan geri durmadığı vurgulandı.

Ne Cemil Tugay'ın ne de Folkart'ın Nâzım Hikmet'i anlatacak entelektüel birikimi ve haddi olmadığı belirtilen açıklamada, idarenin ve sermayenin bu ortak hamlesi şu sözlerle eleştirildi:

"Yurttaşların hakkı olan kamusal hizmetten sorumlu bir idarenin, sermayenin de desteğiyle ortaya koyduğu hizmet, ömrü boyunca halkının yanında olmuş, yaşamını mücadeleye adamış örgütlü bir komünist olan Nâzım Hikmet’in, diğer adıyla bu topraklardaki emek mücadelesinde halkın hafızasının üstünü çizmektir."

'Bu sergiden çekilin'

İzBB ve Folkart'ın bu sergiyi ancak Nâzım Hikmet'in mirasına ve kişisel eşyalarına sahip kişi ve kuruluşlar aracılığıyla yapabildiğine dikkat çeken THTM Edebiyat İnisiyatifi, sermayenin Nâzım Hikmet üzerinden yaptığı taktiksel hamlelere alet olunmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklama, sergiye arşiv ve içerik desteği sağlayan kişi ve kurumlara yönelik şu açık çağrıyla son buldu:

"Bu sergiye destek veren kişi ve kuruluşları sanat dünyasının bir parçası olmayı hak etmeye, kültür sanatı ve dahî Nâzım Hikmet’i işine geldiği gibi kullanmaktan ve metaya dönüştürmekten çekinmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve emek düşmanlığıyla mimli FOLKART’a karşı durmaya davet ediyor, bu sergiden çekilmeye çağırıyoruz."

İŞÇİ DÜŞMANI FOLKART, NÂZIM'DAN ELİNİ ÇEK! https://t.co/nlgn1xYfy3 — Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (@THalkMeclisi) August 27, 2026

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