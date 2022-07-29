'Bakan Dönmez açıklama yapsın' çağrısı: 'Bir hafta içinde Akkuyu Nükleer'de ne oldu?'

Mersin'de kötü çalışma koşullarıyla sürekli gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde işçiler daha önce iş bırakmıştı. Bazı işçiler işten çıkarılmıştı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali’nde Rus şirketi Rosatom’un, Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.'nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemesiyle ilgili açıklama yaptı. ANKA'nın haberine göre Başarır’ın açıklaması şöyle: