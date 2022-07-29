Putin'den Erdoğan'a 15 milyar dolarlık 'jest'

Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) önümüzdeki iki yılda yapılacak harcamalar için yaklaşık 15 milyar dolar sıcak parayı Türkiye'ye aktarmaya başladı.

Paranın 5 milyar dolarlık kısmının geçtiğimiz hafta aktarıldığı, 10 milyarlık bölümün ise iki parça halinde bu hafta ve gelecek hafta aktarılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi üst düzey yetkililerin aktardığına göre, 15 milyar dolarlık para transferine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan görüşmenin ardından karar verildi.

Yetkililerden biri, Putin'in tahıl koridorundaki arabulucu rolü nedeniyle Erdoğan'a bir jest yapmak için süreçte rol aldığını ifade etti.

Para iki yıl boyunca Türkiye'de tutulacak

Rosatom'un gelen 15 milyar doların bir bölümünü ödemelerde kullanacağı geri kalanını ise iki yıl boyunca Türkiye'de tutacağı belirtiliyor. Akkuyu projesi için yapılan işlemlerin Türk tarafının bahsettiği 15 milyar doların belirgin şekilde altında olduğunu bildirdi.

Dördüncü ve son reaktörünün temeli geçtiğimiz hafta atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin toplam 4800 MW güç kapasiteli olması planlıyor.

2023 yılında itibaren faaliyete geçmesi planlanan santralin toplam maliyeti 20 milyar dolar seviyesinde olacak ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.