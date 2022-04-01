Akkuyu Nükleer'de işçi kıyımı!

Mersin'de ağır çalışma koşulları ve sömürüyle sürekli gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde Gentes Yapı'da mağduriyet yaşayan işçiler işe başlarken sözleşmenin bu tarihte biteceği bilgisinin kendileriyle paylaşılmadığını belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın paylaştığı bilgiye göre Şubat ve Mart ayına ait maaşlar da ödenmiş değil.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İşçi kıyımına derhal son verin!" denildi.

📢Akkuyu'da işçi kıyımı!



🔴Akkuyu Gentes Yapı'da mağduriyet yaşayan işçiler işe başlarken sözleşmenin bu tarihte biteceği bilgisinin kendileriyle paylaşılmadığını belirttiler



Ayrıca Şubat ve Mart ayına ait maaşlar ödenmiş değil.



İşçi kıyımına derhal son verin! pic.twitter.com/Y4LYB36OK1 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) April 1, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org