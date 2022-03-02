Akkuyu Nükleer Santrali işçileri iş bıraktı: ‘Önce maaş yoktu, şimdi de eksik yattı...’

Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışan işçilerin maaşlarının eksik yattığı, işçilerin ise duruma tepki gösterip iş bıraktığı öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz’e (PE) konu hakkında açıklama yapan ve Sayın İnşaat bünyesinde çalışan bir işçi, 3 aydır maaşlarının yatırılmadığını, bugün ellerine geçen paranın ise kişi başı 2 bin-3 bin TL eksik yatırıldığını söyledi.

'Maaşlar eksik, zamlarda da bir ayrımcılık söz konusu olacak...'

İşçi konuşmasında şunları paylaştı:

“Biz bu durumun ardından ana ofise gittik. Bize oradan yapılan açıklama, ‘Formenlerin toplandığı sahaya gidin. Herkesi teker teker çağırıp açıklama yapacağım’ gibisindendi. Bizim de talep ettiklerimiz arasında maaş bordroları, zamların yapılmalı, eksikliklerin giderilmesi var. Dedikleri şu, ‘Herkesi tek tek çağıracağım, size farklı farklı zam yapacağım. Yani bana yüzde 30 yapacak, diğer arkadaşa yüzde 20’lik bir zam uygulaması olacak. Ortada bir ayrımcılık var. Yapacakları açıklama nasıl olur, bilmiyorum.”